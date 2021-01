El trencament de canonades en El Toralín no afecta al SD Ponferradina-Girona FC

El trencament de les canonades en l'estadi Toralín per les baixes temperatures no afectarà el normal desenvolupament de la trobada que disputaran aquesta tarda en el recinte esportiu de la capital berciana l'SD Ponferradina i el Girona CF, corresponent a la vint-i-unena jornada de LaLiga SmartBank, segons ha confirmat a Efe l'entitat.

Les baixes temperatures registrades diumenge passat causades per la borrasca Filomena van afectar l'estadi del Toralín, en concret a les aules destinades a formació que posseeix l'Ajuntament de Ponferrada en els baixos d'aquesta infraestructura, concretament en els locals 10, 11, 12 i 20, segons han informat fonts municipals.

El sinistre es va produir com a conseqüència de la rebentada de les canonades que es troben sobre aquests locals i el succés va suposar que, a través de les plaques del fals sostre, caigués aigua sobre diversos equips informàtics (monitors, teclats, impressores, ratolins, CPUs) que es trobaven a les aules afectades, segons s'informa en un comunicat.

L'aigua també va causar desperfectes en el sòl, les portes i els acumuladors de calefacció, sent avaluats amb posterioritat els danys ocasionats per part dels perits de l'assegurança per a, a continuació, procedir a la neteja i renovació progressiva de tot el mobiliari i els equips informàtics danyats.