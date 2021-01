El City i Claure, els dos socis principals del Girona, també s'associen en el Bolivar

El Manchester City, amb un 47% de les accions, i el magnat americà-bolivià Marcelo Claure, amb un 35%, són els dos principals socis del Girona FC. Aquesta matinada han anunciat que amplien la seva aliança i a partir d'ara també aniran associats en el Bolívar, el club de La Paz propietat de Claure, que d'aquesta manera es vol convertir en un dels grans de l'Amèrica llatina per commemorar els seus 100 anys d'existència el 2025. L'empresari feia dies que anunciava a través de les xarxes socials l'inici d'una nova era al Bolivar, el que anomenava "Plan Centenario", i aquesta matinada se n'ha fet la presentació telemàtica, on un dels participants ha sigut el tècnic del City Pep Guardiola. Integrar el Bolívar al City Football Group és una de les potes del projecte, que també inclou la construcció d'una ciutat esportiva i d'un nou estadi amb capacitat per a 25.000 espectadors.

Claure va entrar al Girona adquirint a finals d'agost una part del paquet de Pere Guardiola, que va passar de màxim accionista a tercer amb un paquet de títols del 16%. Ara aquest nou moviment converteix els dos principals socis del club de Montilivi també en aliats en una altre entitat, el Bolívar. El projecte presentat aquesta matinada és a cinc anys vista i representa una inversió milionària. "Per aconseguir tant en poc temps és necessari amb una societat que hagi aconseguit això. Per això el Bolivar formarà part del City Football que ens posicionarà com un dels grans de llatinoamèrica", va dir l'empresari i president del club de La Paz, on milita el migcampista Àlex Granell.

El City Football Group estava integrat fins ara per Manchester City (Anglaterra) i també compta amb el Girona, Melbourne (Australià), New York City (EUA), Yokohama Marinos (Japó), Troyes (França), Lommel (Bèlgica), Mumbai City FC (India), Sichuan Jiuniu FC (Xina) i Torque (Uruguay). A Girona l'entrada de Claure en l'accionariat de moment no s'ha traduït en cap injecció econòmica. És més, el mes passat quan la junta d'accionistes va aprovar el pressupost d'aquesta temporada, es va revelar que de moment hi ha un dèficit de 8 milions d'euros, que s'hauran de cobrir amb vendes de jugadors, nous contractes comercials o una ampliació de capital.