La confirmació de Terrats

La d'ahir era tot just la tercera titularitat a la Lliga de Ramon Terrats amb el primer equip del Girona. Tanmateix, ningú ho hagués dit. De fet, si hi hagués hagut públic al Toralín, de ben segur que més d'un hauria preguntat «d'on l'han tret aquest 27 que la remena tan bé?». Terrats ja va deixar la seva targeta de presentació en el debut al camp del Saragossa fa uns mesos. Aquell dia ho va fer tot fàcil i no es va complicar gaire. Llavors van venir més oportunitats contra el Màlaga i els dos partits de Copa a Segòvia i contra el Lugo. Precisament el bon paper contra el conjunt gallec la setmana passada va fer que ahir Francisco es decidís a donar-li l'alternativa a l'onze, altre cop a la Lliga. A Ponferrada, Terrats, ja més segur i sense els nervis de la primera vegada, va oferir tot un recital de control de partit, contensió i equilibri des del migcentre. Li va sortir un partit rodó, també amb pilota amb què se'l va veure precís com sempre però més atrevit que els altres dies. Francisco, doncs, ha trobat a casa una peça d'allò més interessant i, el més important, amb un gran marge de creixement.

Amant que els migcampistes trepitgin àrea, arribin i vegin porteria, Francisco va decidir ahir donar l'alternativa a Terrats al migcentre i així alliberar Monchu i Gumbau. El migcampista barceloní va passar per davant a l'onze no només d'Ibrahima Kebé sinó també de Seba Cristóforo. L'aposta de Francisco per Terrats va funcionar tant dijous a la Copa com ahir i, si continua a aquest nivell, el barceloní podria tenir encara més protagonisme. Ahir al Toralín, el trivot liderat per Terrats va guanyar la partida als locals Òscar Sielva i Pablo Larrea.

Fi, però també amb pulmons i cames per defensar, Terrats té la capacitat de triar i col·locar-se bé i de fer-ho sempre fàcil. Unes virtuts estimades en futbol. De moment i sense perspectives de fitxatges d'hivern, Francisco ha trobat en Terrats un nou element per a la causa. Amb el barceloní, el tècnic disposa de cinc efectius per al pivot: Gumbau, Monchu, Kebé i Cristóforo. Terrats suma fins ara 261 minuts a la Lliga (contra Sasragossa, Màlaga i ahir) més 195 a la Copa del Rei (Segoviana i Lugo). Molt probablement, el barceloní tornarà a tenir minuts dissabte en el partit de la tercera eliminatòria de la Copa del Rei contra el Cadis a Montilivi (16.00).

Format al planter de la Damm, Terrats de 20 anys va ser fitxat aquest estiu procedent del Sant Andreu. Amb el conjunt quadribarrat, el migcampista barceloní va debutar la temporada passada a Tercera Divisió oferint un alt nivell. El Girona el va fitxar amb un contracte per una temporada. Veient el rendiment i les actuacions del futbolista amb el primer equip, és d'esperar que des de la direcció esportiva es pugui moure fitxa ben aviat.

En aquest sentit, l'eclosió de Terrats ha coincidit amb la pèrdua de protagonisme de Cristóforo. El migcampista uruguaià només ha estat titular en un dels vuit últims partits que ha jugat el Girona, tant de Lliga com de Copa. Va ser en la derrota a Tenerife. En la resta, l'exmigcampista de l'Eibar, el Getafe i el Fiorentina ha participat sempre entrant de refresc a les segones parts, llevat d'ahir contra el Ponferradina, on es va quedar a la banqueta sense participar ni un minut.