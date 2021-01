Les errades es paguen cares

El Girona no se'n va anar content ahir pel punt sumat a Ponferrada. Sí, puntuar fora de casa sempre és bo i s'ha de valorar. Ara bé, la sensació final va ser més aviat de resignació i frustració per veure com es deixava escapar l'oportunitat de guanyar un partit on, sense brillar, els de Francisco van fer-ho gairebé tot per sumar els tres punts. Només va faltar tancar-lo amb un segon gol, que no va arribar i, el més important, que no aparegués la badada habitual de sempre. Ahir va tocar una desconnexió en el marcatge en un servei de córner que va suposar l'1-1 d'Amo (m.70), després que Monchu hagués avançat els gironins, en una bona jugada de Calavera al primer acte (m.39). Amb l'empat al marcador, van ser els gironins els que van buscar la victòria amb insistència. Només el porter Caro ho evitaria desviant una rematada intencionada de Samu Sáiz en el darrer segon. Un resultat, l'empat, frustrant per a un Girona valent i seriós però que va veure com el Ponferradina el penalitzava en una de les poques ?Juan Carlos en va salvar una altra de Calavera? equivocacions que va fer. La igualada final frena encara més les intencions del Girona de mirar la sisena posició i tanca una irregular primera volta abans d'encarar un tram de calendari terrible que l'ha de dur a jugar, consecutivament, contra Espanyol, Mallorca i Leganés.

Francisco va donar la batuta de l'equip a Ramon Terrats. El jove barceloní va ser premiat pel bon partit a la Copa contra el Lugo i va respondre amb nota. La victòria davant els gallecs, sobretot per com va ser ?remuntant amb dos gols a la segona part de la pròrroga? havia de suposar un estímul i una bona dosi de confiança perquè l'equip millorés les últimes versions ofertes a la Lliga. Per poder continuar mirant el play-off, tocava un cop d'efecte a domicili. No va entrar malament el Girona al partit i, de fet, la primera ocasió va ser visitant. Gumbau va rematar malament una centrada des de l'esquerra després d'una notable jugada personal de Pablo Moreno. El davanter andalús era l'home més incisiu del Girona però no trobava socis per combinar i generar més perill.

La bona sortida del Girona es va anar diluint amb els minuts i el petit pas endavant que va fer el Ponferradina. Els locals van començar a penjar pilotes a l'olla a través de córners i faltes a l'àrea ben resoltes per la defensa. Més a prop del gol van estar els del Bierzo superada la mitja hora de joc quan Calavera, en un passada enrere delictiva, va cedir la pilota a Yuri. El brasiler es va plantar sol davant de Juan Carlos, que va desviar suficientment la pilota perquè Bernardo pogués evitar que entrés gairebé sobre la ratlla.

Tot i el bon ensurt, el Girona no perdia la cara al partit, ni de bon tros. De fet, quan trobava espais per córrer arribava amb perill tant per l'esquerra amb Moreno, com per la dreta amb Aday i Calavera. Precisament una centrada a l'àrea del lateral tarragoní la va enviar, de primeres, al fons de la xarxa Monchu. El migcampista mallorquí resolia una brillant jugada d'atac incorporant-se des del darrere. Un gol de segona línia, d'aquells que tant agraden a Francisco.

S'arribava a la mitja part amb avantatge mínim per als gironins. La presència de Terrats al migcentre donava l'equilibri necessari per tal que Monchu i Gumbau es puguessin despenjar i incorporar a l'atac. Els de Francisco s'havien mostrat superiors, sobretot quan havien cedit la pilota al rival i tenia camp per córrer al contracop. Tot i això, i sense haver fet res de l'altre món, el Ponferradina ja havia fet intervenir providencialment Juan Carlos.

La represa va començar amb un parell de pilotes a l'àrea del Ponferradina que ni Santi Bueno primer ni Monchu després van saber dirigir a porteria. Els locals tenien la pilota i el partit començava a obrir-se. Bernardo va haver d'aparèixer per evitar que Yuri, enviés al fons de la xarxa una paràbola de Romera que havia desviat Calavera.

Els de Francisco continuaven arribant a la zona d'influència però no aconseguien concretar l'última passada. Superada la mitja hora de la segona part, Sylla va guanyar l'esquena al seu marcador però no va saber connectar un xut decent. Menys encara estava fent el Ponferradina que, no obstant això, va trobar petroli en una acció a pilota aturada. Franquesa no va atacar la pilota al primer pal i l'esfèrica va caure a l'interior de la petita perquè Amo vinguent des del darrere l'enviés, a plaer, al fons de la xarxa. Els locals penalitzaven un Girona que pagava molt cara una errada defensiva.

A poc més d'un quart d'hora pel final del partit, Francisco va decidir fer entrar al camp Samu Sáiz en el lloc de Moreno, l'home que més sensació de perill feia. Els gironins van cercar el gol de la victòria amb insistència els últims minuts i Caro va haver d'intervenir per tallar un contracop clar de Calavera i desviar una falta directa de Samu Sáiz. Amb el partit morint-se i en l'última jugada del partit, el porter local tornaria a aparèixer per frustrar altre cop el Girona desviant un xut de Samu Sáiz que hauria suposat l'1-2.