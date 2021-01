L'Alabès destitueix Machín

L'Alabès ha anunciat aquest matí la destitució de Pablo Machín com a entrenador de l'equip. El tècnic sorià doncs, posa punt final a a la seva etapa a Vitòria en què ha aconseguit 4 victòries,6 empats i 8 derrotes i deixa l'equip amb 18 punts, dos per sobre dels llocs de descens. Amb Machín també se'n va de l'Alabès el preparador físic Jordi Balcells. Des que va deixar el Girona l'estiu del 2018, Machín no ha tingut sort on ha anat i ha estat destituït del Sevilla, Espanyol i ara Alabès.