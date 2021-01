«Tot i l'empat hem fet un pas endavant»

empat al toralín. El Girona ha arribat a l'equador de la temporada sumant un punt a Ponferrada. F

1 Samu Sáiz va entrar als últims minuts i va gaudir de dues bones ocasions per desequilibrar la balança però va topar amb el porter Caro. F

2 Pablo Moreno va allargar la bona actuació del passat dijous a la Copa del Rei amb detalls de qualitat. F

3 Monchu, golejador de la nit, es dol en rebre un cop d'un rival.

Amb la primera volta enllestida sempre és un bon moment per escoltar les valoracions de Francisco Rodríguez. Tot i això, la tecnologia és capritxosa i en temps de pandèmia, amb la impossibilitat de celebrar rodes de premsa presencials com s'havia fet fins la irrupció del coronavirus, els problemes van aparèixer en el moment més inoportú. La trobada amb els mitjans va convertir-se en un soliloqui de l'entrenador, que va aguantar fins que la paciència va dir que ja n'hi havia prou. A les dificultats per connectar-se a la roda de premsa se li van sumar els obstacles per fer preguntes. Amb tot, Francisco va acabar fent una breu valoració del partit i el context. Del poc que va dir, va quedar ben clar que no marxava content amb el resultat final, però sí amb el que havia vist dels seus futbolistes. Actitud i també alguns dels aspectes del joc. Demanava un pas endavant dies enrere i va deixar ben clar que, amb el que es va veure al Toralín, aquesta millora és una realitat. Al mateix temps, deia que havia arribat el moment d'aparcar la Lliga (la competició no tornarà fins el proper dia 23 amb la visita de l'Esanyol) per centrar-se en la visita del Cadis a la Copa. Una altra competició, amb aspiracions diferents. Però on té clar que el que vol és aconseguir la victòria.

Volia cloure la primera volta amb 32 punts, el que hauria sigut «prou digne» per un Girona que ha hagut de superar mil i un obstacles. Finalment han sigut 30, deixant escapar la victòria al Toralín, on l'equip va fer «un dels millors partits fora de casa» de tota la temporada. Així ho va veure Francisco, qui parlava d'una actuació «molt completa» que només s'espatllava per culpa del resultat final: «Marxem fotuts perquè crec que hem fet mèrits suficients per aconseguir la victòria». Recordava l'andalús que amb avantatge en el marcador, «hem tingut alguna situació per sentenciar» però acabaria sent el Ponferradina l'equip que acabaria veient porteria. «Han trobat l'opció de marcar de l'única manera amb la qual ens podien generar problemes, la pilota aturada». A banda d'elogiar les «alternatives» que aporta Ramon Terrats al mig del camp, com ara la de dotar de més presència ofensiva als seus companys, Monchu i Gumbau, Francisco també va admetre que «no marxem contents però segurament demà estaré content veient el treball, l'ambició, valentia i ganes de jugar a camp contrari dels jugadors». I afegia: «Veníem amb ganes de millorar i crec que hem fet un pas endavant tot i no haver guanyat el partit. Als futbolistes sempre els demanaré això, treure la seva millor versió. Ara és el moment d'apostar per tothom, sent conscients de quin és el nostre moment i amb l'objectiu sempre de sumar com a equip».

Per a Francisco ara ha arribat l'hora d'aparcar la Lliga i focalitzar l'atenció en una altra direcció. «Ens toca descansar i començar a preparar el partit de Copa contra el Cadis. Tenim ganes de dedicar-li a la nostra afició una victòria, que segur que fa temps que esperen. Ja hi haurà temps després per posar-nos a pensar de nou en la Lliga».

Pablo Lago, mà dreta de Bolo a la banqueta del Ponferradina, va ser l'encarregat de valorar l'empat del seu equip. «Ha sigut un partit molt intens, molt igualat i competit per tots dos equips. Ells han tingut l'oportunitat que els ha permès avançar-se i nosaltres hem competit molt bé des del principi fins al final. Hem pogut empatar i encara que la nostra intenció sempre és guanyar, crec que per com ha anat tot plegat el resultat és just. Quan no guanyes és important sumar. Sobretot després del partit de la setmana passada», va dir. «El Girona té diverses virtuts i una d'elles és que disposa de gent que entra bé per banda i bons rematadors. Però malgrat això no hem patit massa ni tampoc hi ha hagut opcions molt i molt clares. Hem pogut controlar prou bé el partit tot i encaixar, aprofitant una de les opcions. L'estratègia és important, és un aspecte del joc que decideix partits», afegia.