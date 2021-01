Amb el punt sumat ahir a Ponferrada, el Girona se situa provisionalment a quatre punts de les posicions de play-off d'ascens a Primera. La promoció la marquen ara el Leganés i el Rayo Vallecano amb 34 punts, pels 30 de què disposa el Girona. Això sí, els dos equips madrilenys tenen un partit menys perquè aquesta jornada no han jugat per culpa de les fortes nevades. El triomf de l'Sporting ahir contra el Fuenlabrada (2-1) al Molinón no va ajudar tampoc els gironins.