L'aliança entre Claure i el City a Bolívia pot tenir també efectes al Girona

Els dos principals socis del Girona FC, el City Football Group (47%) i el magnat americà-bolivià Marcelo Claure (35%), sumen plegats un 82% de les accions. Ara han decidit enfortir la seva aliança i col·laboraran plegats també al Bolívar de La Paz, propietat de Claure, que el vol convertir en cinc anys en un referent de l'Amèrica llatina. El «Proyecto Centenario» que l'empresari havia anat anunciant des de fa dies a través de les xarxes socials, on és molt actiu, es va acabar desvetllant la matinada de dilluns a dimarts a Catalunya. El Bolívar, on milita Àlex Granell, s'incorpora al City Football Group com a primer Partner Club, que traduït vol dir que aquesta entitat tindrà l'assessorament en l'àmbit futbolístic de la marca anglesa, que també buscarà fórmules per augmentar els seus ingressos procedents de patrocinadors.

Aquesta entesa enforteix els vincles entre els dos socis principals del Girona i pot tenir també efectes a Montilivi, on en els propers mesos s'hauran de trobar solucions per resoldre el dèficit de 8 milions que s'ha previst per aquesta temporada. A curt termini no hi ha d'haver cap moviment. Una primera opció passaria per la venda d'algun futbolista del primer equip, sigui ara o a l'estiu, però sembla una possibilitat complicada en el context econòmic actual, marcat per la pandèmia. Sobre la taula també hi ha millorar els ingressos comercials, i una altra fórmula seria una ampliació de capital. Aquest escenari, però, no té encara definit ni la quantitat ni la manera com es produiria, perquè també aniria en funció de quina acaba sent la xifra que s'ha de cobrir per tancar la temporada sense pèrdues. Tampoc s'ha definit en quins percentatges hi haurien d'acudir els socis (l'altre accionista referent és Pere Guardiola, amb un 16%, que va reduir la seva part amb la venda d'un paquet considerable a Claure l'estiu passat). Arribats a aquest punt, la realitat seria que els dos principals accionistes, City i Claure, ho farien havent enfortit el vincle i qui sap si això podria modificar l'actual repartiment del pastís i enfortir el paper del magnat.

De moment l'entrada del magnat al Girona no ha suposat cap injecció econòmica, però des del club sempre s'ha assegurat que la predisposició dels socis majoritaris era garantir la viabilitat econòmica malgrat el cop que ha suposat no haver pogut retornar a Primera el curs passat i que, per exemple, ja s'ha traduït en una dràstica reducció del límit salarial (de 29 milions a 4,3 milions, tot i que La Lliga ha permès a alguns clubs, com el gironí, excedir-lo gràcies a la seva tresoreria sanejada i s'ha pogut arribar a una plantilla valorada en més de 10). El pressupost per aquest curs aprovat per la junta d'accionistes el mes passat puja a 23,8 milions, i en falten 8 per tenir-lo cobert.

A falta de resoldre això, de moment Claure i el City Group ja han marcat el camí que ha de recórrer el Bolívar per convertir-se en un referent de llatinoamèrica. L'equip de La Paz fa cent anys el 2025 i el seu propietari vol tenir aleshores un nou estadi amb capacitat per a 25.000 espectadors i una ciutat esportiva amb residència per a jugadors. Tot plegat requerirà una forta injecció econòmica. Claure és també propietari de l'Inter Miami de la MLS americana. Amb el Bolívar s'associa amb el City tot i que no formarà part directa del Football Group.