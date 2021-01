"Sóc optimista, la segona volta anirà bé"

Enric Franquesa, lateral esquerre del Girona, ha passat revista de l'actual moment individual i col·lectiu. "Content" per tenir cada cop més minuts, aprofitant la lesió d'Antonio Luna, ha valorat prou positivament la primera volta "malgrat les adversitats", al mateix temps que s'ha mostrat convençut que la segona part de la temporada li "anirà bé" al conjunt blanc-i-vermell.

Balanç primera volta

"Malgrat les adversitats de la primera volta no ha sigut prou dolenta. És evident que l'equip va de menys a més. Som optimistes de cara a la segona volta. Crec que farem una bona segona volta, estem creixent. Estem encaixant pocs gols. S'han de millorar coses però soc optimista i crec que anirà bé"

"No ha sigut gens fàcil perquè hem patit moltes baixes. Hi ha un gran vestidor, amb molta qualitat de persones. Som una pinya, hem afrontat la situació amb positivisme, optimisme".

Calendari que ve

"És un calendari complicat, però aquesta temporada hem demostrat que contra grans equips com Espanyol i Leganés hem guanyat. Som realistes i crec que anirà bé. Segur que tornem a fer bons partits".

Rendiment personal

"Estic content per tenir continuïtat, de tenir la possibilitat de seguir sumant minuts. L'important és que l'equip guanyi. Vull donar-ho tot a cada partit. Estic content perquè jugo i també vull que l'equip comenci a guanyar i els resultats siguin cada cop minut".

Adaptació

"El que és fora del camp estic molt feliç. Estic com si estigués a casa. En un equip que em representen fora del camp. A nivell de minuts, ara tinc més participació, estic més content i amb més ganes. És un plaer i un orgull estar en aquest equip".

Canvi de sistema

"Amb el 4-3-3 potser ens vam sentir una mica millor amb la pilota, ens vam poder incorporar més per fora. Ens hem d'adaptar al rival i també al sistema que diu l'entrenador. En funció d'això hem de fer el millor plantejament possible".

Copa del Rei

"Serà un partit il·lusionant, jugar contra un Primer Divisió sempre és una gran experiència. Em fa molta il·lusió. L'any passat vaig gaudir d'aquesta competició. Hi ha molts equips que no li donen tanta importància. Si ho afrontes amb la mateixa motivació que la Lliga és molt il·lusionant i és un aparador per a tots els jugadors".

"Soc partidari que les bones dinàmiques sempre ajuden. Quan guanyes partits i ho fas contra rivals importants com ho són els de Primera et dona dosis d'autoestima i confiança que pot servir per la Lliga. Cada competició s'ha d'afrontar al màxim".