Canvi d'aires per a Johan Mojica: de Bèrgam a Elx

Johan Mojica té un peu i mig a l'Elx. L'encara futbolista del Girona -té contracte fins al 2022- canviarà d'aires. Uns mesos enrere arribava a un acord per vestir la samarreta de l'Atalanta però l'experiència no li ha acabat de fer el pes. Ara que el mercat torna a estar obert, vol aprofitar qualsevol oportunitat per fer les maletes de nou i se li ha presentat l'opció de jugar a la Primera Divisió espanyola.

L'Elx ja s'hi va interessar a l'estiu, però llavors l'opció de competir a la Sèrie A i també a la Lliga de Campions van seduir el futbolista, que se n'ha acabat penedint perquè no juga el que s'esperava. De moment 13 partits, només quatre com a titular. Ha arribat a una entesa amb el conjunt il·licità, que precisament busca reforçar el lateral esquerre. Ara només cal que el Girona i l'Elx s'acabin posant d'acord, fet que segurament es produïrà en les properes hores. Es cancel·la per tant l'acord de préstec amb l'Atalanta i s'obre una nova cessió fins al final de temporada. Al Martínez Valero es vol disposar d'ell el més aviat possible i tenir-lo sota les ordres de Jorge Almirón, el tècnic, aquesta setmana. Al mateix temps, el club obrirà la porta de sortida a Koné, que no ha fet el pes. L'operació està molt ben encaminada i pot tenir llum verda ben aviat. L'Elx, botxí del Girona l'agost passat en la final del play-off, assumirà l'elevada fitxa del futbolista, cosa que no podia fer el club de Montilivi.