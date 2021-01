La progressió d'un Enric Franquesa que ha sabut superar les adversitats

Hi ha moments que seria millor esborrar-los. Tornar enrere en el temps i fer el possible per actuar d'una altra manera. Com que a dia d'avui això és impossible, i no sembla que hagi de canviar la cosa, el millor és aprendre d'aquelles situacions delicades, complexes. Dels errors. Enric Franquesa en va cometre un, i de ben gros, el dia que va debutar en partit oficial amb la samarreta del Girona. Una mala targeta de presentació. A Gijón, el dia de l'estrena a la Lliga, l'equip va desaprofitar un context favorable per sumar els tres primers punts. El rival es va quedar amb deu ben aviat i durant uns quants minuts, el setge a la porteria de Mariño no va tenir premi. Hauria pogut caure el gol a la segona meitat, però Franquesa va passar-se de frenada, va escombrar un rival i va veure la targeta vermella just abans del descans. Pífia majúscula. Aquell partit acabaria amb un 2-0 en contra i el defensa només va aparèixer en quatre dels següents vuit partits oficials. En dos d'ells, per jugar tan sols una estona.

De tot se n'aprèn i Franquesa ha sabut esperar la seva oportunitat per, aquest cop sí, aprofitar-la. Al gol que va marcar a Castelló a finals d'octubre i que va servir per sumar tres punts importants se li suma una presència cada cop més consolidada. Hi ha ajudat la lesió d'Antonio Luna, cert, però també el seu rendiment, en línia creixent. «Estic content per tenir ara continuïtat i gaudir de la possibilitat d'anar sumant minuts. Vull donar-ho tot a cada partit. Content perquè jugo i ara el que vull és que l'equip torni a guanyar partits i que els resultats siguin cada cop millors». Diu estar «feliç» a la gespa i també fora, on se sent «com a casa» perquè a Girona ha trobat un equip que «em representa dins i fora del camp». Ajuda, i molt, el fet d'haver participat sense interrupció en els últims set partits, comptant Lliga i Copa. «Participo més que abans, el que em fa estar més content i tenir més ganes. Per a mi és un plaer i un orgull estar aquí».

De menys a més ha anat Franquesa i també el rendiment de l'equip, que acaba de tancar la primera volta amb 30 punts. «Malgrat les adversitats la cosa ha anat prou bé. Som optimistes i crec que farem una bona segona part de Lliga perquè estem creixent i encaixem pocs gols. S'han de millorar coses però crec que anirà bé. És cert que hem patit moltes baixes, tot i que hi ha un gran vestidor. Som una pinya i hem afrontat la situació amb positivisme», valora. Convençut que el Girona farà «bons partits» contra Espanyol, Mallorca i Leganés, els propers rivals i equips capdavanters, també analitza el duel de Copa de dissabte: «Serà il·lusionant. L'any passat vaig gaudir d'aquesta competició. Si s'afronta amb la mateixa il·lusió que la Lliga, pot ser molt positiu per l'equip».