«Tenia la possibilitat de tornar a jugar a Primera Divisió i no la podia deixar escapar»»

Pedro Alcalá forma part de la història del Girona. Va ser un dels herois de l'ascens a Primera i també l'autor del gol que va donar la primera victòria de la histìoria a la màxima categoria (contra el Màlaga 1-0). A la seva esquena s'hi acumulen 143 partits, que no són pas pocs. Aquesta temporada però, el club li va obrir la porta i a darrera hora va pujar al tren de Primera gràcies al Cadis. Dissabte torna a Girona, un lloc «molt especial» on hi va passar cinc anys magnífics i hi van néixer els seus dos fills.

Enyora Girona?

Sí. Van ser cinc anys i hi he deixat moltes amistats i molt bons records.

Ha jugat a un piló d'equips però en cap hi ha estat tant de temps com aquí. Què hi va trobar?

El món del futbol fa moltes voltes i mai se sap on pararàs. Van ser cinc anys fantàstics en què, a més a més, van néixer els meus fills, que són gironins. Amb la família tenim previst anar a viure a Almeria però Girona sempre estarà amb nosaltres.

S'ha fet la idea de com serà tornar a la seva segona casa dissabte?

Especial. Sens dubte. M'enfrontaré a companys i amics amb qui he passat moltes estones i hem viscut moments increïbles. Girona sempre serà un lloc especial per a mi perquè és on he crescut en l'àmbit personal i futbolístic. Dissabte, les circumstàncies seran complicades per la pandèmia però ja tindrem temps de veure'ns, xerrar, explicar-nos anècdotes i fer bromes amb la mascareta i tot mantenint la distància de seguretat.

Va deixar el Girona el darrer dia de mercat. Com va anar exactament tot plegat?

El Girona ja m'havia dit durant la pretemporada que si em sorgia alguna cosa interessant, no posaria problemes a la meva sortida. Al final del mercat va aparèixer el Cadis. Tenia l'oportunitat de tornar a jugar a Primera i no la podia deixar escapar. Vam arribar a un acord i vaig poder sortir.

Va ser decisió de l'entrenador o de la direcció esportiva obrir-li la porta?

Va ser el club. Em van dir que no hi posarien impediments.

Està dolgut amb algú?

No. Vam arribar a un acord per rescindir i me'n vaig anar molt content. He acabat bé amb tothom. Han estat molts anys lluitant pel Girona i el seu escut. Guardo molt bona relació amb tothom.

El que no va acabar tan bé va ser la temporada passada. Com va viure el partit de l'Elx?

Va ser una garrotada molt forta per tothom. Hi havia moltes expectatives i no pujar d'aquella manera va ser molt dur.

Quina valoració en fa de la temporada passada en l'àmbit personal?

No va ser bona. Ni personalment ni tampoc col·lectivament. Va ser un mal any en tots els sentits meu, de molts companys i de l'equip. Només Stuani va estar al nivell. A l'últim tram vam despertar però no va sortir com volíem.

Se'l nota autocrític.

És la veritat. No va ser un any gens bo. Després del descens sempre és difícil. Molts jugadors volien sortir i no poden, hi ha gent nova... A més teníem la pressió dels mitjans i tothom deia que havíem de pujar tant sí com no.

Li feien gaire broma els companys amb els autogols?

No... Això són circumstàncies del futbol. Pot passar a qualsevol jugador i a qualsevol equip.

Es pensava que el tren de Primera li tornaria a passar?

L'estiu passat ja vaig tenir coses de Primera (el Leganés) i el club no em va deixar sortir. Em vaig quedar i no va ser la meva millor temporada. Era complicat tornar-m'hi a enganxar però fa molts anys que jugo a futbol i ha arribat aquesta altra oportunitat.

Jugant, guanyant el Barça i gaudint de protagonisme. Està content fins ara?

Sí, i tant. Ara jugo, però gaudeixo de cada moment.

Ara és titular. Descansarà dissabte a la Copa?

La Copa és una competició oficial. El que vull és jugar tots els partits, per competir i gaudir.

Signa que el Girona passi ronda i el Cadis se salvi?

(Riu). Vull guanyar dissabte i llavors que al Girona li vagi molt bé i a nosaltres també.

Com veu el Girona actual?

Parlo amb excompanys sovint. Han faltat jugadors importants molts partits i considero que quan tothom estigui al 100% entraran al play-off i lluitaran per pujar. N'estic segur. Amb jugadors Stuani, Juanpe, Aday, Samu, Bernardo... és un equip per pujar.

El Girona es va gastar la bala de l'ascens el curs passat?

Encara han de tenir pressupost per mantenir l'equip que tenen, però sí que es va invertir molt en jugadors i va ser una oportunitat perduda.

Què me'n diu de Francisco. És el tècnic que necessita l'equip?

N'estic convençut al 100%. El vaig tenir a l'Almeria B fa uns anys. És molt bon entrenador i per a mi, l'ideal per al Girona.