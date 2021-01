Stuani torna per jugar la Copa

Cristhian Stuani serà la gran novetat del Girona en el partit de Copa que l'enfrontarà demà al Cadis a Montilivi (16:00). El davanter uruguaià ha deixat enrere la lesió muscular que es va fer en el primer entrenament de l'any i reapareixerà demà. Qui no hi serà és Ramon Terrats, que arrossega unes molèsties i avui Francisco l'ha descartat. Luna i Juanpe continuen de baixa tot i que el tècnic confia recuperar el lateral contra l'Espanyol.

LA PLANTILLA

Luna està entrenant quasi amb normalitat. Avui ha descansat però demà hi tornarà i la setmana que ve podria estar disponible per la Lliga. Juanpe evoluciona bé i ja completa entrenaments. És a prop de competir. Li manca tenir entrenaments competitius per posar-se bé físicament. Stuani serà convocat i ja veurem si té opcions de ser titular. És important que estigui disponible.

L'ONZE

Sempre hem dit que la Lliga és el més important. A partir d'aquí, la Copa ens ha anat bé per donar minuts a jugadors que sortien de lesions i a la gent del filial que tenia bon nivell. Demà mirarem de treure el millor equip possible per competir contra un gran rival de Primera Divisió que, per descomptat, és favorit a l'eliminatòria.

BUSTOS

Ell, com molts altres, lògicament vol treure la millor versió i ho intenta. No ha tingut continuïtat. Va arribar fora de forma i quan l'ha trobada ha tingut gent a davant en un gran moment. L'important és que continuï confiant en ell mateix. Em faria il·lusió que marqués, és clar.

TERRATS

S'està guanyant el rol de primer equip. Com daltres. Ja va ser titular contra el Màlaga i va tenir minuts amb l'Espanyol. Demostra que està capacitat per competir a Segona A. De moment el considerem un més de la plantilla, amb el mateix tracte que Pau Víctor, Arnau i Ibra Kebé, que ja fa temps que hi és. És important que quan tingui minuts els aprofiti i estic content que continuï aquesta evolució

L'ELIMINATÒRIA

El Cadis és un equip que acaba de pujar però cal mirar on és ara a Primera. Es troba a la part alta i ha guanyat el Barça i el Madrid. És un equip fantàstic i molt ben treballat. Serà molt complicat passar l'eliminatòria però tenim l'esperança de poder-ho fer.

KEBE

Ha jugat forces minuts amb nosaltres. Ve d'una llarga inactivitat per la COVID!) però ja va jugar contra el Lugo a la COpa i està preparat per tornar-hi. Hi confio, però no només en ell, en tots. No diferencio de qui jugui demà amb els que jugaran contra l'Espanyol. TErrats sí que no hi serà per una petita molèstia.

MERCAT

Si no es mou el mercat entre els equips poderosos de la part alta, imagineu-vos nosaltres. De moment cap jugador ens ha dit res. Estem tots centrats a jugar demà i contra l'Espanyol. No hi ha moviments, el mercat no es mou. Ja veurem què passa en aquets 15 dies en què pot passar de tot.