Valery marca el segon del Girona contra el Cadis (2-0)

El Girona domina per 2-0 al Cadis després dels gols de Valery als minuts 48 i 57. En el primer Ibra ha recuperat una pilota en zona de tres quats, l'ha donada a Bustos i aquest ha fet una passada interior per a Valery, que no ha perdonat. Ha sigut la primera clara ocasió del partit més enllà d'un gol anul·lat a Ramalho per fora de joc a la primera part. El segon ha arribat després d'una gran jugada de Samu, que ha centrat i ha trobat l'escalenc dins l'àrea per afusellar la pilota al fons de la porteria rival.

Girona: Muric; Yan Couto, Ramalho, Bernardo, Arnau; Ibrahima Kébé, Cristóforo, Samu Saiz, Valery, Yoel Bárcenas i Nahuel Bustos;

Cadis: David Gil; Fali, Saturday, Akapo, Marc Baró; Garrido, Bodiger, Pombo; Jairo, Adekanye, Álvaro Giménez;

Àrbitre: Pizarro Gómez (Comitè madrileny). Grogues a Saturday

Estadi: Montilivi.