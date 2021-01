«Qui jugui la Copa té totes les opcions de fer-ho a la Lliga»

Francisco Rodríguez va tornar a deixar ben clar que la gran prioritat del Girona aquesta temporada és la Lliga. No obstant això, tenir el calendari més espaiat a la competició regular i que el duel contra l'Espanyol no sigui fins la setmana que ve, farà que avui, segurament, l'onze que salti al camp contra el Cadis a la Copa tingui alguns titulars més que en els duels anteriors contra Segoviana i Lugo. Per això mateix, el tècnic va voler destacar que qui jugui avui «tindrà les mateixes oportunitats de fer-ho contra l'Espanyol».

«Luna està entrenant quasi amb normalitat. Avui (per ahir) ha descansat però demà (per avui) hi tornarà i la setmana que ve podria estar disponible pel pròxim partit de Lliga. Juanpe evoluciona bé i ja completa entrenaments. És a prop de competir. Li manca tenir entrenaments competitius per posar-se bé físicament. Stuani serà convocat i ja veurem si té opcions de ser titular. És important que estigui convocat i disponible per jugar».

«Sempre hem dit que la nostra competició i per la qual estem centrats és la Segona Divisió. A partir d'aquí, la Copa ens ha anat bé per donar minuts a jugadors que sortien de lesions i a la gent del filial que tenia bon nivell i treballa amb nosaltres. Demà (per avui) mirarem de treure el millor equip possible per competir contra un gran rival de Primera Divisió que, per descomptat, és favorit a l'eliminatòria. Tenim una setmana neta i mirarem d'aprofitar la competició per competir i passar l'eliminatòria».

«Si no es mou el mercat de Segona entre els equips poderosos de la part alta, imagineu-vos nosaltres. Està tot aturat. De moment cap jugador ens ha dit res de voler sortir. Estem tots motivadíssims a jugar demà (per avui) i contra l'Espanyol i mirar de donar el millor nivell aquí. No hi ha moviments, el mercat no es mou. Ja veurem què passa en aquests 15 dies en què pot passar de tot».

«Ell, com molts altres, han de fer un pas endavant i lògicament volen treure la millor versió i ho intenta. No ha tingut continuïtat, ni quan va venir per l'estat de forma ni després, perquè ha tingut gent a davant en un gran moment com Mamadou (Sylla). És veritat que no ha fet cap gol i l'equip ho troba a faltar. L'important és que continuï confiant en ell mateix i en la feina que fem. Em faria il·lusió que marqués, és clar, però el primordial és l'equip. Sempre ho diem. Això sí, els davanters importants si veiessin porteria ens donarien coses que ara mateix ens fan falta».

«S'està guanyant el rol de primer equip. Com d'altres. Ja va ser titular contra el Màlaga i va tenir minuts amb l'Espanyol. Ha jugat força minuts i demostra que està capacitat per competir a Segona A. De moment el considerem un més de la plantilla, amb el mateix tracte que tenen ara mateix Pau Víctor, Arnau i Ibra Kebé, que ja fa temps que hi és. És important que se sentin valorats i quan tingui minuts els aprofiti i estic content que en Ramon continuï aquesta evolució».

«El Cadis és un equip que acaba de pujar però cal mirar on és ara a Primera. Es troba a la part alta i ha guanyat el Barça, a Bilbao i el Madrid. És un equip fantàstic i molt ben treballat que treu bons resultats a Primera. Serà molt complicat passar l'eliminatòria però tenim l'esperança de poder-ho fer. Serem honestos però ho intentarem».

«Ha jugat força minuts amb nosaltres. Ibra ve d'una llarga inactivitat per la covid i encara no ha agafat la millor forma, però ja va jugar contra el Lugo a la Copa. Està preparat per tornar-hi. Sap la confiança que tinc en ell, però no només en ell, en tots. No diferenciaré de qui jugui titulars contra el Cadis amb els que jugaran contra l'Espanyol. Els que juguin demà (per avui) també tindran possibilitas de jugar amb l'Espanyol . Terrats té una molèstia i no jugarà a la Copa».

«Mirem de fer-los bé que independentment del dibuix hem de tenir la fam d'arribar a camp ?contrari, ser fluids, tenir confiança en els duels, generar oportunitats... Al marge del perfil de jugadors que tinguem. Estem contents amb el partit a Ponferradaencara que no aconseguíssim guanyar. També contra la darrera hora del Lugo on vam ser molt ambiciosos i vam dominar quasi totes les fases del joc. Això és el que volem».