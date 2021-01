Stuani suplent contra el Cadis

Stuani començarà el partit de setzens de final de la Copa del Rei contra el Cadis des de la banqueta. L'Uruguaià, que tornava a la convocatòria després de rebre l'alta de la lesió que l'ha tingut allunyat dels terrenys de joc. Qui si que jugarà d'entrada serà Samu Saiz, que torna a la titularitat.



Francisco presenta un onze ple de novetats i dona minuts a jugadors amb menys minuts, com Muric que agafa el relleu a Juan Carlos a la porteria, així com a jugadors del filial com Ibra Kebé i Arnau.



L'onze del Girona per enfrontar-se al Cadis als setzens de Copa del Rei és el següent: Muric, Yan Couto, Ramalho, Bernardo, Arnau, Ibrahima Kebé, Cristoforo, Samu Saiz, Valery, Yoel Bárcenas, Nahuel Bustos.



A la banqueta hi ha Suárez, Stuani, Monchu, Calavera, Pablo Moreno, Santi Bueno, Gumbau i Pau Víctor.