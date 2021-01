La Copa se li posa bé a Valery

A Valery Fernández, la Copa li prova. Ahir feia dos anys del seu primer gol com a professional, al Wanda Metropolitano, contra l'Atlètic, aquella històrica nit del 3-3 que classificava el Girona per primera vegada per als quarts. Per celebrar-ho, l'extrem de l'Escala va tornar a voler reclamar protagonisme. Ahir fent el seu primer doblet i portant aquesta vegada l'equip a vuitens, on el més probable és que torni a enfrontar-se a un rival de Primera, a Montilivi. Aquella nit de gener al camp de l'Atlètic, Valery va fer l'1-1 després d'aturar amb el pit el rebuig a una centrada per la dreta de Porro i engaltar la pilota al fons de la porteria d'Adán. Ahir dos grans gols més. Primer, aprofitant una passada filtrada per Bustos gràcies a una recuperació de Kebé, i una mica més tard, afusellant la gran assistència de Samu per la dreta.

«És un altre dia molt especial, he marcat el meu primer doblet de professional. Estic feliç pel gran treball i feina feta, hem eliminat un gran equip de Primera», deia, cofoi, l'extrem del Girona al final del partit. Valery, que aquesta temporada havia marcat al camp del Saragossa (2-2), no ho ha tingut fàcil en els dos anys que van entre les seus dues aparicions estel·lars a la Copa. Una greu lesió el va tenir aturat pràcticament tot el curs passat (no va reaparèixer fins que es va reprendre la competició postconfinament) i aquest curs ja ha estat dos mesos aturat per una operació al menisc.

El 3-3 del Wanda encara el té ben fresc a la memòria, l'escalenc. «Avui (ahir) l'hem comentada amb l'equip l'anècdota que feia dos anys de l'empat que ens portava a quarts, va ser un dia màgic que no oblidaré mai i tant de bo en vinguin més», va dir al final del partit. Ara però, diu Valery que toca pensar en la Lliga, i en el temible calendari que té per davant el Girona, contra Espanyol, Mallorca i Leganés, per obrir la segona volta: «A Ponferrada vam fer un bon partit. Estem treballant bé, la gent està compromesa, volem seguir sumant i creixent».

El Girona, amb el 3-3 contra l'Atlètic del 16 de gener de 2019, passava per primera vegada a quarts de la Copa (on quedaria eliminat pel Madrid). Després d'un 1-1 a Montilivi, el Girona es va posar 1-2 al Wanda, però els matalassers semblaven tenir l'eliminatòria amb el 3-2 de Griezmann al 84. A dos minuts del final, Doumbia fregava un remat de Borja García per fer el 3-3 final.