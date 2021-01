Betis, València o Sevilla, entre els possibles rivals

La jornada de la Copa del Rei d'ahir va deixar l'eliminació de l'Espanyol a Cornellà a mans de l'Osasuna (0-2). Malgrat les clares intencions de passar ronda de Vicente Moreno, que va presentar un onze amb forces titulars com Calero, David López, Puado o Melendo, dos gols a la primera mitja hora de joc van acabar amb les esperances de ser a vuitens dels barcelonins. Javi Martínez i Kike Barja van situar un 0-2 irremuntable (m.30). L'eliminació de l'Espanyol a mans de l'Osasuna no va ser cap sorpresa. Sí que ho va ser, per contra, la de l'Eibar contra el Navalcarnero (3-1), de Segona B. El conjunt madrileny va capgirar el 0-1 de Muto i va acabar superant els bascos per un clar 3-1 amb dos gols de Juan Esnaider, fill de l'exdavanter del Madrid i l'Espanyol, Juan Eduardo Esnaider.

El Girona va conèixer ahir més possibles rivals per als viutens de final de la Copa, que se sortejaran divendres (13.00) i que es jugaran la setmana que ve, entre setmana. El conjunt de Francisco té garantit enfrontar-se a un equip de Primera Divisió. Com a equip de Segona, el Girona igual que la resta d'equips de la categoria de plata (Almeria i Rayo) i el Navalcarnero (2a B) han de jugar per normativa contra un rival de categoria superior i amb el factor camp a favor. D'aquesta manera, els possibles rivals del Girona als vuitens són, de moment, Valladolid, Llevant, Sevilla, Granada, Osasuna, Betis, València i Vila-real. Caldrà veure si s'hi afegeixen, com a hipotètics rivals, els quatre equips que han disputat la Supercopa d'Espanya. Barça, Madrid, Athletic Club i Reial Societat jugaran dimecres i dijous els seus partits contra Cornellà, Alcoià, Eivissa i Còrdova. Els equips de Primera que guanyin passaran a ser, també, candidats a ser rivals del Girona. De moment, ja han quedat eliminats Alabès, Celta, Osca, Getafe, Atlètic de Madrid, Cadis, Elx i Eibar, de Primera. Caldrà veure si el recurs de la Penya Deportiva Santa Eulàlia per «irregularitats» en els canvis del Valladolid -que va guanyar 1-4-, prospera o bé els castellans confirmen el bitllet per vuitens.

L'eliminatòria de vuitens de final ja comptarà amb el servei de videoarbitratge (VAR), absent en les tres anteriors rondes de la competició.