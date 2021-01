"L'objectiu és el d'acabar la Lliga el més amunt possible"

Jordi Calavera, defensa del Girona, ha comparegut aquest migdia davant dels mitjans en una roda de premsa virtual. Ha dit veure "bé" l'equip, centrat en el partit contra un Espanyol que és "favorit" per pujar a Primera, avisant que el missatge al vestidor és el d'anar "partit a partit" sense pensar en els propers rivals. I s'ha mostrat molt "content" per tenir tants minuts i gaudir de la confiança, cosa que no li va passar la temporada anterior, quan no ho va passar massa bé.



COM ESTÀ L'EQUIP?

"L'equip ve en una dinamica positiva, no només de Copa, sinó també del partit a Ponferrada on vam donar una molt bona imatge malgrat l'empat. Ara amb la victòria contra el Cadis, afrontem el derbi amb molta il·lisió i confiança. L'equip està molt bé, el veig confiat i amb molts ànims per aconseguir els tres punts".



NÚMEROS INDIVIDUALS

"Estic molt content. El treball al final obté els seus fruits. Ho vaig passar molt malament la temporada passada, treballant des de l'ombra, estic molt content ara que tinc la confiança amb minuts i per aportar pel bé de l'equip. Des d'on em toqui sempre estic per sumar. Ho vaig demostrar llavors, ara assumeixo el rol de tenir més minuts i la confiança de l'entrenador i aporto el que puc".



YAN COUTO

"Serà molt bon jugador. No tots els equips paguen tants milions per un futbolista tan jove. Té unes condicions brutals, però ha d'aprendre moltes coses, passar un procés de maduració com tothom. El veig cada dia millor. És un any de transició per a ell d'aprendre, primer cop que surt del Brasil. Esperem ajudar-lo entre tots perquè en el futur sigui un gran jugador".



GRAN MOMENT PERSONAL

"Venia de dos anys molt complicats, arrossegant moltes lesions. L'any passat ja sabeu com va anar el tema. Em sento bé físicament, m'estan respectant les lesions. Em sento amb molta confiança per part de l'entrenador, del club i també de mi mateix per ajudar l'equip en el que faci falta".



TOURMALET A LA LLIGA

"Tenim un inici de la segona volta dur (Espanyol, Mallorca i Leganés). Al final coneixem com és la categoria. Segur que a la primera volta ningú comptava amb els tres punts de Cornellà. Hem d'afrontar partit a partit, no anar més enllà pensant en els punts de l'Espanyol. Ja pensarem amb els propers, ara ho fem en el partit de Montilivi".



ESPANYOL

"Té molt bona plantilla, feta per pujar a la Primera Divisió. Conec molt bé el seu entrenador, el vaig tenir al Nàstic, fa que tothom estigui implicat. És clar que és un dels favorits per pujar a Primera Divisió. Precedents? No em diuen res, són casualitats de la vida. Esperem trencar-la aquest any per guanyar a Montilivi i emportar-nos els tres punts".



DERBI DE LA PRIMERA VOLTA

"No només va ser important aquell partit, sinó tots els de la primera volta. Cada punt sumat i guanyat era com un salt de felicitat. Hem tingut moltes dificultats des que vam començar la Lliga. Vam començar tard, van haver-hi sortides i arribades i ens vam haver d'adaptar. Ha sigut molt complicada per aspectes extraesportius. Sempre hem donat la cara. Hem sumat 30 punts. Sabem quina es la idea del mister. La segona volta hem d'assolir-la amb importància positiva".



COMPARATIVA

"Hem d'afrontar la segona volta amb molta il·lisió, treball i humilitat. La Segona Divisió a no és gens fàcil. L'any pasast tothom deia que el Girona havia de pujar de carrer i vam aconseguir tancar la primera volta amb 31 punts, només un punt més que ara. No és per comparar. Estem fent un treball molt i molt bo. Esperem agafar una dinàmica poisitiva per aconseguir l'objectiu".



QUIN ÉS L'OBJECTIU?

"És estar el més amunt possible. Pensem en els resultats més propers. És molt aviat de parlar de si hem de pujar o fer playoff. Volem anar partit a partt, entrenament a entrenament".



EL SORTEIG DE COPA

"Particularment, toqui qui ens toqui benvingut serà. Hem de fer el que sabem fer nosaltres. Ens tocarà jugar a Montilivi i hem de ser forts a casa, seguir amb la dinamica positiva. S'està veient que a la Copa amb aquest format pot haver-hi una sorpresa. Tenim molt bon equip i el que volem fer és allargar aquestra dinàmica".