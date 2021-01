Segones voltes gairebé mai han començat amb bon peu

Són 30 els punts que el Girona ha recollit durant la primera volta d'aquesta Lliga i els mateixos o més són els que necessita en les 21 jornades següents si el que vol és aspirar a tancar el curs entre els sis primers classificats, allargant la possibilitat de donar la campanada i fer-la grossa al juny. Si és aquest el camí que vol agafar l'equip de Francisco, més aviat que no pas tard li tocarà engreixar el seu caseller de punts, tot i que tradicionalment als de Montilivi no solen començar massa bé les segones parts.

Les últimes dotze temporades les ha viscut el Girona al futbol professional, entre la Segona A, la major part del temps, i també la Primera Divisió. Durant aquest temps, només tres cops ha sigut capaç de començar la segona volta de la competició amb una victòria. Tots tres, com a curiositat, de manera consecutiva i a la categoria d'argent. El 2015 contra el Racing (0-1), el 2016 amb el Bilbao Athletic (2-1) i el 2017 davant el Sevilla Atlètic (2-0). La resta, tot empats o derrotes.

Els tres últims anys ha sortit creu. El record més recent, el de la desfeta al camp del Rayo (1-0), en un partit amb dues cares. Ni xutant un munt de cops l'equip llavors dirigit per Pep Lluís Martí va ser capaç de puntuar. Un any enrere es perdia al camp del Betis, ja a la màxima categoria, per culpa d'un absurd penal de Douglas Luiz al descompte (3-2). I més enrere, meritori empat (1-1) al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Al llarg d'aquests últims dotze cursos, els dos resultats més negatius es van viure a domicili. El 2013, tot i que l'equip acabaria fent el play-off, va engegar la segona volta encaixant un 4-1 a Sabadell. El mateix resultat amb el qual el 2010 va acabar el Cartagena-Girona. Per trencar aquesta inèrcia, la prova no serà gens fàcil. Dissabte arriba l'Espanyol, líder gairebé intractable.