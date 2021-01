Dos anys de presó per a Sergi Enrich i Antonio Luna

El Jutjat Penal número 3 de Sant Sebastià va condemnar ahir a dos anys de presó el lateral del Girona Antonio Luna i el davanter de l'Eibar Sergi Enrich per l'enregistrament i difusió d'un vídeo sexual el 2016 sense el consentiment de la jove amb la qual apareixien mantenint relacions sexuals, encara que cap dels dos futbolistes anirà a la presó. El també jugador Eddy Silvestre va ser absolt de l'acusació de difondre el vídeo després de rebre'l dels condemnats.

En la sentència, datada el passat 23 de desembre i contra la qual encara es pot interposar recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Guipúscoa, es condemna Luna i Enrich a dos anys de presó per un delicte de descobriment i revelació de secrets que afecta dades de caràcter personal que relleven la vida sexual, amb la concurrència en tots dos de l'atenuant molt qualificada de reparació del dany, ja que en el judici els dos van admetre haver gravat el vídeo sense consentiment de la jove amb la qual apareixien tenint relacions sexuals i a la qual van demanar perdó públicament.

A més, se'ls inhabilita per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i se'ls imposa una indemnització conjunta a la víctima de cent mil euros i deu mil més. Els condemnats ja van abonar 110.000 euros en el procés judicial a la víctima.

En la sentència judicial es recorda que quan van enregistrar el vídeo, Luna i Enrich eren jugadors de la primera plantilla de l'Eibar, club al qual encara hi juga el davanter. No pas el defensa, que aquest passat estiu signava un contracte amb el Girona. Luna surt ara d'una lesió que l'ha obligat a perdre's els últims partits i podria reaparèixer aquest proper dissabte, contra l'Espanyol.

Per la seva banda, Eddy Silvestre, també exjugador de l'Eibar, quedava absolt. La Fiscalia i l'acusació particular van sol·licitar per a ell també dos anys de presó. N'havien demanat cinc en un primer moment per a Enrich i Luna encara que posteriorment van rebaixar a dues la petició. En la sentència s'acorda la suspensió de l'execució de la pena, és a dir, els futbolistes no hauran d'entrar a la presó, una vegada sigui ferma. El judici contra Luna, Enrich i Silvestre va tenir lloc el passat mes d'octubre.