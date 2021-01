Eusebio Sacristán surt de l'UCI després d'estar-s'hi 21 dies

Eusebio Sacristán, el que va ser futbolista d'equips com el Barça, Atlètic de Madrid o Valladolid, i que fa dues temporades va dirigir el Girona en la seva segona i última temporada a la Primera Divisió, abandonava ahir la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Clínic de Valladolid. Ho va fer 21 dies després d'ingressar-hi degut a una caiguda fortuïta, la que va patir el 30 de desembre passat, i que li va provocar un traumatisme craneoencefàlic sever. Això va obligar a dur a terme una intervenció d'urgència només un dia després.

Han anat passant els dies i Eusebio s'ha mantingut sempre estable dins la gravetat, en coma induït durant uns dies per sortir-ne després, tot i que mantenint-se a l'UCI, però ahir es van produir canvis. Segons un comunicat emès per la Fundació que duu el seu nom, a partir d'ara iniciarà la segona part del seu procés de recuperació. L'entrenador continua ingressat, això sí, en un centre hospitalari «per continuar un procés que va dirigit a aconseguir, sempre que sigui possible, retornar a la seva vida anterior». Les mateixes fonts indicaven que ja serà «ell mateix», el propi Eusebio, i «quan ho consideri», qui s'encarregarà de «respondre sobre el seu estat de salut».

Al mateix temps, la família insisteix en el seu agraïment per «l'estima i el respecte mostrat cap a Eusebio i cap a ells. Ja sigui pel que fa els companys i aficionats de l'àmbit de l'esport, com dels professionals dels mitjans de comunicació i representants d'institucions i entitats». L'equip mèdic li havia retirat el passat 9 de gener el coma induït al qual havia estat sotmès, d'acord amb els protocols habituals en aquest tipus d'intervencions i «amb una bona resposta» per part del de La Seca. Escollit a Montilivi com el relleu de Pablo Machín, Eusebio Sacristán va dirigir el Girona durant 44 partits oficials en la temporada 2018/2019.