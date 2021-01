Sylla: «Sempre he fet gols i en tornaré a fer més»

Mamadou Sylla, davanter del Girona, ha comparegut aquest migdia en una roda de premsa virtual en la qual ha analitzat el moment que viu l'equip a les portes del derbi contra l'Espanyol que servirà per obrir la segona volta del campionat. Ha explicat que ell i els seus companys necessiten trobar la "regularitat necessària" per "enllaçar unes quantes victòries" que els mantingui ferms en el seu objectiu, que no és pas cap altre que el d'intentar "acabar entre els sis primers classificats". I sobre la seva ratxa individual, amb un mes i mig sense veure porteria, ha dit estar "tranquil" tot recordant que "sempre he fet gols i en tornaré a fer".

RATXA DE L'EQUIP

"Portem preparant el partit de l'Espanyol tota aquesta setmana. Hem analitzat el rival, com també ho vam fer a la primera volta. Crec que el duel de Copa amb el Cadis ens pot servir com a punt d'inflexió".

COM ES GUANYA L'ESPANYOL?

"Si preparem el partit és per intentar contrarestar els seus punts forts, analitzant quin són els seus futbolistes més destacats i perillosos. Té jugadors ofensius molt bons, em quedo amb el seu perill en aquesta zona. Es pot analitzar el rival, però el més important és ser nosaltres mateixos. L'Espanyol possiblement està entre els tres millors equips de la categoria, això segur. Hem d'intentar que la seva gent de dalt no participi, que no se sentin còmodes".

PER QUÈ L'EQUIP FA POCS GOLS?

"És una bona pregunta. No ho sé. És una mica complicat, tot plegat. Quan un equip no fa gols, normalment es sol mirar els seus davanters. Jo soc un d'ells. També és veritat que ens ha faltat el que hauria de ser el nostre referent (Cristhian Stuani), tot i que això no hauria de ser una excusa. No hem estat jugant bé i quan això passa, és més difícil generar ocasions".

RATXA PERSONAL

"Soc un davanter que està acostumat a marcar i ara fa un mes o un mes i mig que no ho faig. Quan això passa és quan comencen els debats. Per la meva part estic tranquil i confio plenament en les meves possibilitats. Sempre he fet gols i en faré".

PASSAT A L'ESPANYOL

"El de dissabte serà un partit especial. L'Espanyol és el club en el que gairebé m'he criat. Vaig arribar-hi quan era juvenil, escalant posicions fins arribar al primer equip, i no va ser gens fàcil. Guardo molt bons records d'aquella etapa, sobretot el dia que vaig debutar, a Riazor".

EL GIRONA I LA COPA

"Cada partit el juguem i el competim per guanyar-lo. Des que hem començat la temporada així hem afrontat cada partit. Tenim ara mateix una bona dinàmica, i s'ha vist que a la Copa hi ha sorpreses cada dia. A partit únic, tots els equips tenen possibilitats de guanyar".

LA SEGONA VOLTA

"Aquesta primera volta no ha sigut del tot bona, però com ha dit el míster més d'una vegada, seguim vius. Ara ens hem reunit i hem parlat, arribant a la conclusió que no podem fallar més perquè els rivals s'allunyen. Es farà molt difícil atrapar-los si no som regulars".

OBJECTIU?

"Estem a prop del play-off i el nostre objectiu és acabar la temporada entre els sis primers. Com deia, no ens podem permetre massa més errades perquè els rivals directe es van allunyant. Hem de trobar la regularitat, enllaçar unes quantes victòries. Si no ho fem, serà una mica més difícil".

POSICIÓ AL CAMP

"Al final totes aquestes coses depenent de l'entrenador i jo no sé on jugaré. Ell tria un sistema i ho fa pel benefici de l'equip, depenent també de l'adversari. Estic preparat per jugar on se'm posi".