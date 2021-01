Terrats ja s'entrena tot pensant en el derbi contra l'Espanyol

Aparcada la Copa, tot esperant el sorteig de demà, el Girona posa els cinc sentits de nou en la Lliga. Toca començar la segona volta rebent l'Espanyol dissabte, un partit que no podrà jugar Gerard Gumbau per acumulació de targetes grogues. Francisco Rodríguez perd un efectiu al mig del camp, però en recupera un altre. Ramon Terrats es va perdre el partit amb el Cadis per una sobrecàrrega a l'adductor dret i a l'isquiotibial esquerre, encara que aquesta setmana ha completat dos entrenaments amb normalitat. Caldrà veure com li respon la zona afectada, però si res es torça entrarà a la convocatòria i podria ser un dels escollits per sortir d'inici. Monchu té molts números i també pugna per un altre lloc Ibra Kébé així com també un Cristóforo que acumula quatre targetes grogues. Si té minuts i en veu una de cinquena, serà baixa a Mallorca. El mateix li passa a Aday, que és dubte per lesió.