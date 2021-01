Sylla posarà a prova la seva punteria en un derbi ben «especial»

Primer, el somriure. Immediatament després, la frase. Breu però clara: «És una bona pregunta». A Mamadou Sylla se li acabava de recordar l'enorme dificultat que té el Girona per veure porteria. I, per si les mosques, si en coneixia el motiu. Va dedicar uns segons a rumiar. La resposta no és senzilla. Ha passat una volta sencera i ha quedat clar que, en atac, l'equip té encara molt marge de millora. Ha fet només 16 gols en 21 partits i només Alcorcón i Albacete, cadascun amb 12, presenten unes xifres pitjors. «No ho sé. Tot plegat, és una mica complicat», continuava. Ell, Sylla. El davanter més utilitzat per Francisco fins ara. Pitxitxi de l'equip. Cinc dianes comptabilitza, però ja fa un mes i mig que no canvia de dígit. «Quan no es fan gols, normalment l'atenció es focalitza en els seus davanters i jo soc un d'ells. No hem estat jugant massa bé i quan això passa es fa més difícil generar ocasions. I també, encara que no hauria de ser una excusa, ens ha faltat durant bastant de temps el que hauria de ser el nostre referent». Parla de Cristhian Stuani. Del teòric titular. Però l'uruguaià s'ha passat una volta més fora que no pas a dins i just ara torna a veure la llum. Poc s'ho imaginava Sylla quan a principis d'octubre estampava la seva signatura per vestir de blanc-i-vermell. Venia per donar un cop de mà, tenint també clar qui duu els galons en atac a Montilivi. Però les circumstàncies l'han convertit, amb més de 1.400 minuts, en el davanter amb més participació. I també el màxim golejador.

El problema és que ell, com l'equip, s'ha encallat de cara a barraca. Des que va decidir el Girona-Mirandés (1-0) del primer de desembre que no ha tornat a celebrar cap gol més. Més preocupat està l'entorn que no pas el propi Sylla. «Soc un davanter que està acostumat a marcar i ara fa un mes i mig que no ho aconsegueixo. Quan això passa solen començar els debats. Per la meva part estic tranquil i confio plenament en les meves possibilitats». Per rematar-ho, ferma declaració d'intencions: «Sempre he fet gols i en faré». De temps per davant en té, i no pas poc. Falta tota la segona volta i l'atacant té clars els objectius. «Aquesta primera volta no ha sigut del tot bona, però com l'entrenador ha dit més d'un cop, seguim vius. Ens hem reunit i hem parlat, arribant a la conclusió que no podem fallar més perquè els rivals s'allunyen i serà difícil atrapar-los si no som regulars. Més parlant del futur immediat. «Estem a prop de les posicions de play-off i el nostre objectiu és acabar la temporada entre els sis primers. Perquè això passi no ens podem permetre més errades. Hem de trobar la regularitat, enllaçant unes quantes victòries. Si no ho fem, serà més difícil».

La primera oportunitat, aquest dissabte contra l'Espanyol. Un club que Mamadou Sylla coneix molt bé. Hi va anar a parar quan era juvenil, cremant etapes fins poder complir el somni de debutar a la Primera Divisió. Ho va fer la temporada 15/16, arribant a disputar fins a 17 partits amb el primer equip. «El derbi serà un partit molt especial perquè l'Espanyol és un club en el qual gairebé m'hi he criat. Hi vaig arribar quan era juvenil i vaig escapar posicions fins arribar el més amunt possible. No va ser gens fàcil. Guardo molt bons records d'aquella etapa, com ara el meu debut a Riazor contra el Deportivo (va jugar 34 minuts substituint Víctor Sánchez) o un partit de Copa en el que vaig fer un gol al camp del Llevant».

Ha canviat l'Espanyol. Ja no competeix a Primera, sinó que és un dels «millor equips» que hi ha ara a Segona tot intentant tornar a l'elit. Ho té clar Sylla. «Portem tota la setmana preparant aquest partit per intentar contrarestar els seus punts forts, analitzant quins són els seus futbolistes més destacats i perillosos. Té jugadors ofensius molt bons i em quedo amb el seu perill en aquesta zona. Està entre els tres millors equips de la categoria, això segur. Hem d'intentar que la seva gent de dalt no participi, que no se sentin còmodes». Ara bé, també ha assumit que «podem analitzar el rival, però el més important som nosaltres mateixos».

Són ja quatre jornades sense guanyar. Només tres punts de dotze. No sembla el millor moment per rebre el líder. Però Sylla confia que el 2-0 amb el Cadis de l'últim dissabte s'hagi convertit en un «punt d'inflexió». És més, independentment del que passi a la Lliga, creu que el Girona hi té molt a dir a la Copa del Rei. Avui en coneixerà el rival de vuitens. «Cada partit el juguem i el competim per guanyar-lo. Des que hem començat la temporada així hem afrontat cada partit. Tenim ara mateix una bona dinàmica, i s'ha vist que a la Copa hi ha sorpreses cada dia. A partit únic, tots els equips tenen possibilitats de vèncer». De moment, però, toca derbi. Pas a pas. Amb Stuani a punt, Sylla té menys opcions de ser la referència. Res que l'espanti. «Jugaré on toqui». Els gols l'esperen.