Francisco: «Potser l'Espanyol no mereixia perdre, però hem guanyat els dos partits al líder»

Francisco ha guanyat la partida a l'Espanyol dos cops aquesta temporada. El Girona ha hagut de patir per superar-lo aquesta temporada a Montilivi, però demà "recordarem els dos partits i ho disfrutarem" com ha explicat el tècnic.



La victòria

"L'Espanyol ha tingut ocasions com per treure algun punt. Hem patit però hem de donar importància a la victòria. Hem guanyat al líder amb jugadors de qualitat que es passeja per gairebé tots els camps. Hem tingut sort perque l'hem buscat. Juan carlos ha sigut dels millors però hem sabut patir".



La regularitat a la Lliga

"Hem de trobar la regularitat. Son 11 partits oficials i només hem perdut a Tenerife. Ens falten victòries a la Lliga i la buscarem també a Mallorca. Ens posem al servei de l'equip i tenim gent suficient perquè competeixi en el dia a dia per un lloc a l'onze. Lluitarem setmana a setmana per millorar a la classificació".



L'Espanyol

"Potser no mereixien perdre, però hem guanyat dos partits al líder. Demà disfrutarem millor. Recordarem el partit a Montilivi i el partit a l'RDCE Stadium. Volem arribar quasi a la seva altura per estar a dalt".



Cristóforo

"Cristóforo ha sigut fantaàstic. Aquesta és l'obligació de cadascú. Ara hi ha competència i hem de donar el nivell que ens exigeixien el club i la competició. Estic content amb el seu treball i el de tot l'equip. Ibra està desitjant sortir a l'onze per demostrar de què està capacitat. Yoel Bárcenas igual. Ens ve molt bé la victòria per demostrar que tothom vol créixer en el dia a dia".



El pla de partit

"Per moments no ha sortit la planificació perquè voliem trepitjar camp contrari amb Monchu i Samu per dins. Hi ha hagut moments a la primera part amb profunditat de Calavera. El partit s'ha decantat perquè ells sortien guanyadors al duels i ens superaven. Juan Carlos ha estat esplèndid i la línia de 4 també, però no hem de treure el mèrit a tot l'equip. L'Espanyol és molt bo i per moments ens ha superat".