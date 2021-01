El Girona trenca la mala ratxa a casa amb l'Espanyol

A la tercera ha anat la vençuda. Després que en els dos anys que van coincidir a Primera l'Espanyol sempre guanyés a Montilivi (0-2 i 1-2), aquest dissabte el Girona ha trencat la ratxa gràcies al gol de Pablo Moreno.

El més curiós és que en aquelles dues temporades precedents (2017/18 i 2018/19), l'Espanyol lluitava per no baixar i era un rival en teoria assequible, mentre que avui es presentava a Montilivi com a líder destacat de Segona i principal candidat per tornar a la màxima categoria.