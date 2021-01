El líder ja sap de quin peu calça el Girona

El Girona enceta aquesta tarda la segona volta de la temporada lluny encara de la que ha de ser la seva millor versió. A diferència del del curs passat, per pressupost i per límit salarial, a aquest Girona no se li pot exigir pujar. Ara bé, sí que ha d'aspirar a ser un dels outsiders i a moure's per les posicions de play-off. De moment, després d'una primera volta molt accidentada, encara no les ha trepitjat. Ahir, però, Francisco va deixar clar que, tot i el discurs oficial de «sumar els 50 punts com més aviat millor», si l'equip vol tenir un objectiu «bonic» enguany haurà de ser «valent i ambiciós sempre». Començant per avui. Sí, contra tot un Espanyol, segurament el millor equip que ha trepitjat la Segona A els últims anys. És el líder, compta amb jugadors que marquen diferències a totes les línies i va sobrat en pràcticament tots els partits, sí. Ara bé, el Girona ja li ha ensenyat aquesta temporada de quin peu calça sent capaç d'endur-se els tres punts de Cornellà-El Prat al duel de la primera volta (1-2).

El derbi d'aquesta tarda estarà farcit de dificultats per al Girona. No només caldrà aturar el reguitzell de figures blanc-i-blaves que encapçalen Raúl de Tomás i Embarba, sinó que, a més a més, Francisco ha vist com perdia dos elements importants amb qui comptava. El primer, Antonio Luna, que quan era a punt de reaparèixer ha recaigut de la lesió muscular que es va fer al desembre i haurà d'estar un mes més de baixa. L'altre, Ramon Terrats, positiu per covid-19 i que haurà d'estar aïllat com a mínim una setmana. Baixes, sobretot la de Terrats, que havia de ser titular avui, que alteren els plans de l'entrenador. Sense el barceloní, i també sense Gerard Gumbau, sancionat, el tècnic rumia si continuar amb el 4-3-3 dels últims partits o bé tornar al doble pivot. Monchu, Kébé i Cristóforo són els tres migcentres que té disponibles.

Plenament recuperat, caldrà veure si Cristhian Stuani és titular o bé comença a la banqueta. Sigui com sigui, l'uruguaià és un valor segur que hauria d'ajudar a desencallar la sequera golejadora que pateix l'equip darrerament. Si Francisco es decanta per jugar amb dos davanters serien el charrúa i Sylla, mentre que Bustos, un cop complerta la sanció, esperaria a la banqueta. Pels extrems, el tècnic té on triar i remenar amb Bárcenas, Aday Benítez, el golejador de la Copa Valery i fins i tot Samu Sáiz. En defensa, no hi hauria d'haver canvis i, amb Luna i Juanpe lesionats, la formarien els quatre habituals de les darreres jornades, Calavera, Franquesa, Santi Bueno i Bernardo.

El cap de setmana passat, el Girona va superar amb més facilitat de la prevista el Cadis a la Copa (2-0), però a la Lliga la dinàmica no és positiva. Sí que, a Ponferrada, l'equip va fer mèrits per sumar algun punt més però al final no va passar de l'empat (1-1). Això fa que els gironins arribin al partit d'avui en una ratxa de 3 punts de 12 possibles. Una sèrie perillosa sobretot tenint en compte que el calendari fa pujada i l'equip ha de visitar el Mallorca i rebre el Leganés les dues pròximes jornades.

L'Espanyol, per la seva banda, intentarà allargar la ratxa de victòries a Montilivi en partit de Lliga on sempre ha guanyat (0-2 i 1-2) les temporades 17-18 i 18-19. Vicente Moreno no es refia gens d'un Girona que ja el va deixar amb un pam de nas a la primera volta a Cornellà. Serà interessant també veure avui el retrobament entre David López i Stuani. Excompanys a l'Espanyol fa uns quants anys, dels seus últims duels a la gespa n'han sortit espurnes i han acabat amb polèmica i amb el nas del barceloní trencat dos cops. Moreno té tota la plantilla a disposició per disputar el partit d'aquesta tarda.