Vicente Moreno: «Si juguem el partit d'avui 10 cops, l'hauríem guanyat 9»

L'entrenador de l'Espanyol, Vicente Moreno, ha marxat decebut de Montilivi després de la derrota contra el Girona (1-0). "Totes les derrotes em costen de pair. Perdre el partit d'avui no és el que volíem. Teniem molt d'interès a guanyar-lo i crec que s'ha vist la mentalitat guanyadora. L'equip ha generat moltíssim i tinc la sensació que hem fet les coses bé, tot i la derrota. Si juguem el partit d'avui 10 vegades, segurament l'hauríem guanyat 9. No hem tingut contundència. Si hi haguès hagut gols, el partit hagués estat més tranquil", ha explicat.

"El gol ha arribat al final de la primera part, pero hem seguit generant, tenint opcions i tenint el Girona on volíem. Això va de guanyar i no ho hem fet. No podem estar contents. Ens queda mal al cos", ha afegit.