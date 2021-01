Francisco «Si volem tenir un objectiu bonic s'ha de ser ambiciós i valent sempre»

La dinàmica de resultats a la Lliga no és bona (tres empats i una derrota) i el calendari que li ve al Girona fa pujada (Espanyol, Vila-real a la Copa, Mallorca i Leganés). Tanmateix, Francisco Rodríguez està convençut que l'equip pot competir i lluitar contra tothom. El derbi enceta una segona volta «il·lusionant» per a l'entrenador. «Si l'equip vol tenir un objectiu bonic aquesta temporada ha de ser ambiciós i valent sempre. Venim d'una mala dinàmica de resultats i cal canviar-la», deia.

«Terrats va donar positiu ahir. Estàvem avisats i el teníem aïllat en quarantena perquè un familiar seu havia sortit positiu. És mala sort i haurà d'estar uns dies de baixa. Luna ha recaigut i la seva baixa s'allargarà una mica més. Juanpe s'està entrenant amb el grup però encara sense poder completar les sessions».

«Més que condicionar-nos, s'afegeix a la de Gumbau per sanció. Haurem d'encertar amb els que juguin d'entrada i tenir preparades armes per reaccionar a la segona part. Hem d'afinar com començar i com acabar».

«Tots estan preparats per competir demà a la Lliga. El partit és demà i mirarem de treure el millor onze possible. No tindrà res a veure si algú va jugar de titular contra el Cadis o bé va descansar. Gumbau, que està sancionat per demà, no va tenir minuts, per exemple. Volem que tots estiguin bé. M'encanta que m'escalfin el cap per trobar el millor onze».

«Ve el líder. Durant tots els partits ha mirat de dur la iniciativa, però també té futbolistes capaços de jugar al contracop i determinants a l'hora de passades en la transició. És un equip que s'adapta molt bé a moltes fases de partit. És el líder solvent. Ha demostrat ser el millor de la categoria. Està molt ben treballat pel cos tècnic, que ha assolit molts èxits els últims anys. Amb tota la humilitat del món, serem ambiciosos i sortirem amb la intenció de guanyar . És un dia per posar-ho tot i buscar els tres punts des del principi fins al final».

«Els dos sistemes ens donen variants. Últimament amb un migcentre i dos interiors ens ha donat més arribades dels extrems i laterals. No canviarem gaire sobretot pel que fa a ambició i a estar equilibrats. Intentarem que no tinguin transicions còmodes. Volem complicar la vida a l'Espanyol i mirar de guanyar els punts».

«Comença la segona volta i l'equip si vol tenir un objectiu bonic aquesta temporada ha de ser ambiciós sempre, començant per demà. No existeix la relaxació. Les sensacions van ser bones en els partits contra Ponferradina i Cadis, però venim d'una mala dinàmica de resultats i cal capgirar-la».

«Les miro molt poc, perquè hi són per trencar-les. Els números són evidents. Per plantilla tothom sabia que l'Espanyol seria l'equip a batre i el candidat número 1 aquesta temporada. És el millor equip de la categoria. Està claríssim».

«És una opció. La baixa de Terrats ens fa pensar bé què farem. Stuani ja va tenir minuts a la Copa contra el Cadis. Tothom té molta fam per jugar, no només demà contra l'Espanyol (per avui) sinó perquè comencem la segona volta i volem millorar».

«M'agraden tots dos perquè són jugadors del Girona. Es poden adaptar bé la posició de migcentre. Tots dos van jugar a un nivell fantàstic el cap de setmana passat en el partit de Copa contra el Cadis. Estem tranquils perquè han demostrat que poden jugar i fer-ho bé».