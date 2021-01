El Girona B ha perdut aquesta tarda al camp del Vilassar de Mar (1-0), un rival directe en la lluita per les primeres places de la classificació. La derrota del Sant Andreu contra el Sants deixava una bona oportunitat per atrapar el segon lloc, però un gol de Granero al minut 25 ha condemnat als d'Axel Vizuete que no han trobat la reacció i acabaran la jornada quarts amb 19 punts.

Aquesta és la segona derrota consecutiva dels gironins.