El Girona juvenil mereix més en la derrota contra el Barça

Un penal al minut 83 va frustrar-ho tot. El Girona juvenil va merèixer més ahir en la derrota contra el Barça (1-2), després de dominar durant gairebé tota la segona part. L'equip d'Àlex Marsal va reaccionar al gol inicial del conjunt blaugrana amb un gol de Gabri de penal al minut 60, però a partir d'aleshores va perdonar en les ocasions clares i al final ho va acabar pagant car sense cap premi. En conseqüència, se situa cinquè amb 15 punts.

Els gironins de seguida van sortir amb les idees clares. Loïc Williams va poder obrir la llauna amb un cop de cap fruit d'un córner. L'acció, però, va quedar en un no res per l'actuació del porter Ramon. El Barça, per la seva part, no va desaprofitar el seu moment. Diego va avançar el conjunt blaugrana després de superar la defensa en una gran jugada personal. Els de Marsal van quedar-se amb la mel als llavis al minut 19 després d'una bona connexió entre Ricard Artero i Dawda que va acabar amb un xut tou del davanter sense que ningú pogués rematar-lo.

A la segona part, el Girona va fer un pas endavant. Gabri va avisar amb un cacau llunyà que sortia llepant el pal. El gol va arribar al minut 60 per la pena màxima. Gabri va ser l'encarregat de transformar-lo i quasi s'endú un ensurt quan la pilota va rebotar al pal. Va entrar, que era el més important. Els gironins van seguir creient i creixent amb el pas dels minuts. Sobretot, quan Richmond va entrar al terreny de joc. El càstig va arribar al 83 amb un penal a favor del Barça, que Joel Ruiz va estar a punt d'aturar.