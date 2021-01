El Girona més patidor s'encomana a Juan Carlos per treure punts

La soferta victòria d'ahir va suposar una alenada d'aire fresc per al Girona després de 4 jornades sense poder sumar els 3 punts a Lliga. A més, diverses dades inèdites es van donar al final del partit. La primera, que els locals van trencar el malefici pel qual l'Espanyol sempre s'havia imposat a Montilivi. En el curs 17/18 el resultat va ser de 0-2 i una temporada més tard, la 18/19, d'1-2, en dos precedents a Primera. A més i per si no fos prou, aquests tres punts d'ahir fan que el Girona pugui encetar la segona volta amb un triomf. Una dada poc habitual. En les darreres 12 temporades només s'havia guanyat en aquesta situació en 3 ocasions (14/15, 15/16 i 16/17) contra Racing i els filials de l'Athletic i Sevilla, respectivament. El Girona ja suma 33 punts. b.m. girona