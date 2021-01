«Hem guanyat els dos cops a l'Espanyol»

El pla de partit va sortir gairebé a la perfecció. El Girona va saber patir davant el setge d'Embarba, Raúl de Tomás i companyia amb la solvència de Juan Carlos i l'encert de Pablo Moreno a la porteria. Això és el més important per a Francisco Rodríguez que va assegurar que «hem tingut sort perquè l'hem buscat». «L'Espanyol ha tingut ocasions com per treure algun punt de Montilivi, però hem guanyat els dos partits al líder que compta amb jugadors de qualitat i es passeja per gairebé tots els camps», va reconèixer. Sens dubte, una victòria que serveix per «demostrar que tothom vol créixer en el dia a dia» i que els gironins volen «arribar quasi a la seva altura per estar a dalt» -deia en referència a l'equip de Vicente Moreno.

«He de ser sincer. L'Espanyol ha tingut ocasions com per treure algun punt de Montilivi. És la realitat, encara que els tres punts es queden amb nosaltres. Hem patit sí, però hem de donar la importància a la victòria que mereix. És molt difícil el que hem fet. Hem guanyat el líder, que compta amb jugadors de qualitat que ens han creat moltíssim perill i que es passeja per gairebé tots els camps. Si hem tingut sort és perquè l'hem buscat. Hem marcat el gol i hem tingut les nostres opcions de sentenciar en els últims vint minuts. Juan Carlos ha sigut dels millors tot i que tots hem sabut patir».

«Hem de trobar la regularitat amb victòries perquè, de fet, en els últims cinc partits oficials només hem perdut a Tenerife. Ens falten victòries a la Lliga i la buscarem també a Mallorca. És moment de treure el millor de cadascú de nosaltres. Ens posem al servei de l'equip i tenim gent suficient perquè competeixi en el dia a dia per un lloc a l'onze. Això ens farà millors. Lluitarem setmana a setmana per millorar a la classificació i seguir creixent».

«Potser no mereixien perdre el partit de Montilivi. És la realitat, però hem guanyat els dos partits al líder aquesta temporada. Sempre dèiem que l'Espanyol guanyava a Montilivi i no ho ha fet aquesta vegada. Demà -avui per al lector- la disfrutarem millor. Recordarem el partit a Montilivi amb les seves ocasions i els tres punts que ens hem emportat. També el partit a l'RCDE Stadium, on vam remuntar un 0-1 per guanyar. Volem arribar quasi a la seva altura per estar a dalt».

«Per moments no ha sortit la planificació perquè volíem trepitjar camp contrari amb Monchu i més Samu (Sáiz) per dins. Volíem sorprendre als seus pivots per tenir opcions a partir de la velocitat per fora. Hi ha hagut moments a la primera part amb profunditat de Calavera per la banda dreta, però no hem estat encertat amb les centrades. Hi ha hagut molts canvis d'orientació que havíem treballat per fer-los mal. El partit s'ha decantat perquè ells sortien guanyadors al duels i ens superaven corrent a l'espai, però ho hem contrarrestat. Juan Carlos ha estat esplèndid i la línia de quatre també. Tot i així, no hem de treure el mèrit a tot l'equip perquè tothom ha defensat com havia de fer-ho. L'Espanyol és molt bo i per moments ens ha superat».

«Cristóforo ha estat fantàstic. Aquesta és l'obligació de cadascú. Ara hi ha competència, els jugadors pressionen i hem de donar el nivell que ens exigeixen el club i la competició. Estic content amb el seu treball i el de tot l'equip. Han fet una bona lectura encara que l'Espanyol ens hagi superat per moments. Les baixes de Gumbau (estava sancionat) i Ramon (Terrats, que va donar positiu per coronarivus) eren importants, però tothom està preparat per jugar. Ibra (Kebé) està desitjant sortir a l'onze per demostrar de què està capacitat. Yoel Bárcenas igual. Avui li ha tocat a Cristhian Stuani ser titular d'inici. Ens ve molt bé la victòria patida per demostrar que tothom vol créixer en el dia a dia».

El girona s'imposa en el derbi. Un gol de Pablo Moreno i l'actuació de Juan Carlos permeten vèncer l'Espanyol a Montilivi (1-0). 1 Cristhian Stuani intentant guanyar una pilota a Raúl de Tomás. F

2 Jordi Calavera protestant una decisió a l'àrbitre Pulido Santana. F

3 Yoel Bárcenas protegint una pilota davant David López i Embarba. F