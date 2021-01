La llei de l'efectivitat

Ja podien haver jugat una pròrroga o noranta minuts més, que ahir els astres, els Déus i qualsevol altra cosa sobrenatural que hi pugui haver estaven alineats amb el Girona. Aquesta és una de les dues explicacions possibles a la victòria de l'equip ahir contra un Espanyol que trigarà temps a entendre per què va perdre ahir a Montilivi. L'altra és més fàcil: és futbol. Un gol de Pablo Moreno a la primera part va donar els tres punts als gironins en una de les dues úniques ocasions que van tenir ahir. L'Espanyol, per contra, va gaudir ben bé d'una desena de claríssimes oportunitats per marcar, empatar i guanyar però es va topar amb un extraordinari Juan Carlos i els seus ajudants ahir: els pals i Calavera, que va salvar de cap sota els pals un gol cantat de De Tomás. El porter gironí es va vestir de Superman per fer-se immens i aturar tots els intents de marcar del conjunt barceloní. La capacitat de resistència va ser màxima i, al final, tot l'esforç i solidaritat del Girona va acabar traient de polleguera un Espanyol impotent i incrèdul. La victòria contra el líder talla la mala ratxa de resultats dels gironins i alhora suposa una gran injecció de confiança per a aquesta segona volta. De temps per aspirar a «objectius bonics» n'hi ha, sí, però també és veritat que l'Espanyol va demostrar ahir que juga una altra Lliga. La pròxima parada, després del duel de Copa de demà passat contra el Vila-real, serà dissabte que ve a Palma, contra un Mallorca que també sembla que menja a part i després davant el Leganés a Montilivi. Les aspiracions del Girona passen per competir com animals com ho van fer ahir i trobar una regularitat de resultats que fins ara no ha arribat. La victòria en el derbi, una cosa no treu l'altra, és un tros de regal per a una afició que ahir va patir com mai... o, potser, com sempre.

Que una constel·lació d'estrelles visités Montilivi no havia de ser, en principi, l'escenari ideal perquè el Girona pogués capgirar la dinàmica de resultats i es retrobés amb la victòria quatre jornades després. Els números no enganyen i només la dada que De Tomás i Embarba havien marcat més gols que tot el Girona fins ahir, indicava el grau de dificultat de l'empresa. Tot i això, el triomf de la primera volta a Cornellà (1-2), el discurs ambiciós de Francisco de tota la setmana i la motivació extra d'enfrontar-se al líder, deixaven ben oberta la porta a somiar. Era un dia per excel·lir defensivament i endreçar les ocasions que l'Espanyol pogués permetre. Tocaria patir i tenir poc la pilota, però l'equip ho sabia. De fet, ben aviat l'Espanyol va començar el setge a la porteria. Primer va ser Puado amb una rematada desviada sol dins l'àrea i al cap de poc, Melamed va veure com Juan Carlos treia una mà espectacular per desviar el seu xut a córner. Si clares van ser aquest parell d'ocasions, més encara ho va ser un cop de cap de David López, a la sortida d'un córner, que va salvar, increïblement, Juan Carlos amb la cama.

El Girona corria, lluitava i pressionava, però la realitat és que en poc més de vint minuts, l'Espanyol ja el podia haver liquidat. Ofensivament, els gironins no van aparèixer fins que Samu Sáiz, en un refús dins l'àrea, va fer lluir Diego López per desviar la pilota a córner. Era el primer avís del Girona, a qui li costava Déu i ajuda generar perill en vist l'Espanyol. Els barcelonins tornarien a fregar el gol amb un xut llunyà d'Embarba que es va estavellar al pal dret. Semblava increïble que, després de tants intents, l'Espanyol no hagués desnivellat encara el marcador. Futbol. El Girona, per contra, en va fer prou amb una segona arribada per somriure. El premi per als de Francisco va arribar a cinc minuts de la mitja part, quan Pablo Moreno, entrant des del darrere, va aprofitar un mal refús visitant després d'una magnífica passada de Samu per enviar la pilota lluny de l'abast de Diego López. Increïble però cert.

El partit seguia a la perfecció el guió desitjat per Francisco. El tècnic era conscient que tocaria patir i molt davant la qualitat dels homes ofensius de l'Espanyol però ho fiava tot a la solidesa defensiva dels seus i a l'eficàcia en les poques ocasions de què poguessin disposar. El tècnic, complint la seva filosofia habitual de no arriscar amb les targetes, va deixar l'amonestat Franquesa a la banqueta i va fer entrar Ramalho al lateral esquerre. Quedaven quaranta-cinc minuts de patiment màxim. L'Espanyol ja havia ensenyat de què era capaç i va començar la represa amb una altra allau d'ocasions tant o fins i tot més clares que les de la primera part. Calavera, amb el cap, va salvar sobre la ratlla un cacau de De Tomás que entrava, després d'una mala sortida de Juan Carlos (m.49). El porter gironí sí que intervindria encertadament per desviar un cop de cap de Melamed (m.51). Encara abans dels primers deu minuts, el pal va tornar a salvar el Girona després d'un cop de cap de Puado (m.53).

El Girona continuava aturant el setge blanc-i-blau davant la importència dels jugadors visitants. Més que clar va ser el cop de cap des de la frontal de l'àrea petita de Bare que Juan Carlos va tornar a neutralitzar felinament. Francisco va mirar de donar oxigent a l'equip amb l'entrada de Valery i Sylla per Aday i Stuani, fosos. El rellotge corria a favor del Girona mentre l'Espanyol començava a posar-se nerviós veient com no podia trencar la resistència local. Juan Carlos tornaria a desfer un intent de cap d'un De Tomás desesperat. Vicente Moreno va moure la banqueta amb l'entrada de Vadillo i Fran Mérida als últims minuts per mirar si acabava amb la malastrugança. Tampoc hi va have rmanera. Mentrestant, el Girona començava a creure-se'ho, a tocar la pilota i fer córrer uns jugadors de l'Espanyol que veien, impotents, que no hi havia res a fer. I el triomf es va quedar a casa.

FITXA TÈCNICA

Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno, Bernardo, Franquesa (Ramalho, min. 46), Monchu, Cristóforo, Samu Sáiz (Kébé, min. 85), Aday (Valery, min. 70), Pablo Moreno (Bárcenas, min. 63) i Stuani (Sylla, min. 70).Diego López, Llambrich, David López, Cabrera, Pedrosa, Embarba, Keidi Bare (Vadillo, min. 84), Sergi Darder, Nico Melamed (Fran Mérida, min. 84), Puado (Wu Lei, min. 76) i Raúl de Tomás.1-0, min. 41: Pablo Moreno.Pulido Santana (comitè canari). Ha amonestat Franquesa, Santi Bueno (Girona); Embarba, Diego López (Espanyol).Montilivi, sense públic.