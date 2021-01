El Vila-real empata a Osca abans de jugar la Copa a Girona

El rival del Girona en els vuitens de final de la Copa del Rei, el Vila-real, no va passar ahir de l'empat a zero en la seva visita a l'estadi de l'Osca. Els homes entrenats per Unai Emery, que van arribar mermats per les múltiples baixes, van ser superiors al seu rival i van dur l'iniciativa en tot moment. Tot i tenir les millors ocasions, els grocs no van poder transformar-ne cap per endur-se els tres punts. Amb aquest empat, els de Castelló porten dos jornades sense guanyar. Qui si que va guanyar, va ser el Sevilla (3-0 al Cadis). El Betis va igualar un 2-0 a la Reial Societat (2-2).