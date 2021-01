La defensa del Girona va camí de superar el seu propi sostre a l'LFP

La Segona Divisió A és una categoria tan igualada que l'equilibri només el trenquen elements diferencials. Manen les àrees, pel que un gran golejador o un porter excels sempre donen punts. La temporada passada va ser Cristhian Stuani l'encarregat de disparar el comptador. Gols i victòries anaven de la mà; ell hi posava la signatura. Al present, l'escenari ha canviat i l'acció determinant s'ha traslladat a la pròpia àrea. Mana i lidera Bernardo Espinosa, mentre que Juan Carlos, tota una assegurança, executa. Els mil i un contratemps han impedit veure un Girona irregular, que tot i oferir tot tipus de cares s'ha consolidat com una de les millors defenses del campionat. Queda tota una volta encara, però els números que presenten són dels millors que se li recorden. Camí, fins i tot, de batre el seu propi rècord.

Són només 17 gols encaixats. La quarta millor xifra de tota la Segona Divisió. Hi ha només tres equips que milloren aquests números. Espanyol i Mallorca n'han rebut 11. Ocupen, un i altre, la primera i segona posició de la classificació. El Leganés, 16. Després ja ve el Girona, que iguala els 17 que li han marcat a l'Almeria, un dels altres candidats a lluitar per l'ascens. De tots aquests conjunts, el de Francisco és l'únic que no ocupa un dels sis primers llocs a la taula. La bona actuació de Juan Carlos contra l'Espanyol, amb mitja dotzena d'aturades de mèrit, no va ser casualitat. És el pa de cada dia del porter, que viu el seu moment més dolç des que l'estiu del 2019 aterrava a Montilivi. Les seves intervencions, sumades a la bona tasca de la defensa, han permès que l'equip deixi a zero la porteria en 12 dels 25 partits oficials (gairebé la meitat) dels que ha disputat fins ara. Són deu a la Lliga i un parell a la Copa del Rei.

Amb una volta encara per davant és tota una incògnita saber com aniran les coses des d'ara fins al final del curs, però la trajectòria dels gironins és la millor des que competeixen al futbol professional. El sostre, els 28 gols que Isaac Becerra va encaixar la temporada 15/16. Una de les claus que van servir en safata la classificació pel play-off d'ascens. Arribar-hi és possible. I més, tenint en compte que a les mateixes altures de la pel·lícula, i després de 22 jornades com fins ara, llavors el Girona havia rebut 20 gols. Ara en són 17, tres menys.

L'altre millor registre, els 35 encaixats al final del curs 14/15, amb l'equip tercer i també el bitllet per a la promoció a la butxaca. La resta de temporades, entre Segona i Primera, han superat la cinquantena de gols en contra gairebé sempre, tret d'un parell d'excepcions: els 43 de l'any passat i els 45 del curs de l'ascens (16/17).