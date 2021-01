Vila-real: un rival molt clàssic

girona i vila-real s'han vist les cares molts cops els darrers temps. 1 Eloi Amagat celebra el gol que va eliminar els de la Plana de la Copa (04-05). F

Segurament per als aficionats més joves el Lugo és la bèstia negra del Girona. El gol dels gallecs, que no s'hi jugaven res, que va frustrar l'ascens a Primera en l'afegit de l'última jornada de la temporada 2014-15 va deixar una profunda ferida que quedarà per sempre. Tanmateix, el Lugo no és el rival maleït històricament del Girona. Aquest honor, segurament, recau en el Vila-real. El conjunt de la Plana col·lecciona una llarga llista de males passades contra un Girona que, tot i això, s'hi ha pogut tornar algun cop tímidament.

L'historial de greuges del Vila-real contra els gironins va començar fa mig segle (1970-71) amb una promoció d'ascens falllida a Segona Divisió la temporada de l'estrena de l'estadi de Montilivi. L'1-2 a Girona deixava coll amunt una eliminatòria que no es va poder capgirar a Vila-real (2-0) i l'ascens es va escapar. Els castellonencs tornarien a interposar-se en el camí del Girona l'any 1992, quan tot semblava de cara per a assolir l'anhelat ascens a Segona A. Llavors, el Girona de Xavi Agustí ho tenia tot a favor per pujar. Havia arribat a l'última jornada de la lligueta líder de grup i només necessitava guanyar al camp d'un Salamanca sense opcions. Tanmateix, malgrat el gol inicial d'Oliveras, els castellans van remuntar i acabar guanyant per 2-1 en un partit que va generar tot tipus de suspicàcies. Lògicament, el Vila-real no va fallar en el seu i es va imposar al camp de la Balompédica Linense (1-2), la qual cosa li va valer l'ascens al futbol professional, del qual ja mai més ha sortit.

No s'acaben aquí els fantasmes groguets, ja que amb els dos equips a la categoria de plata lluitant per pujar a Primera el curs 2012-13, l'esprint final del Vila-real de Marcelino García va fer caure el Girona de Rubi dels llocs d'ascens directe amb una dolorosa derrota al Madrigal per 4-1. El penúltim cop que els de la Plana van fer la guitza als gironins va ser la temporada del descens a Segona (18-19) imposant-se a Montilivi per 0-1. Un resultat que confirmava la seva reacció i agreujava la crisi del Girona, que acabaria baixant. El darrer episodi es va produir la temporada passada, quan el Vila-real va eliminar, sense discussió, el Girona de la Copa del Rei amb una superioritat insultant a Montilivi (0-3).

No tot han estat desgràcies històricament contra el Vila-real. També hi ha hagut alguna alegria. Segurament la més sonada va ser també a la Copa del Rei de la temporada 2004-05, quan l'EuroVila-real de Manuel Pellegrini va quedar eliminat en una nit màgica a Montilivi. Un gol del joveníssim i debutant Eloi Amagat (min. 88) va deixar fora de combat un equip que comptava amb José Mari, Forlán, Cazorla o Quique Álvarez a les seves files. Aquell Girona, però, acabaria baixant a Tercera a final de temporada, mentre que el Vila-real finalitzaria tercer a la classificació de Primera.

Un altre gran moment de joia contra els de la Plana va ser la temporada 2011-12. Aleshores, el Girona semblava condemnat al descens a Segona B, però l'arribada de Javi Salamero a la banqueta va fer reaccionar l'equip fins a conduir-lo a la salvació, que va ser matemàtica en un partit contra, en aquest cas, el filial del Vila-real gràcies als gols de Tortolero i Dorca (2-1).