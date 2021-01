El Girona ven cara l'eliminació a la Copa (0-1)

La Copa del Rei és ja història per a un Girona que ha venut molt cara la seva eliminació contra un poderós Primera com és el Vila-real. En una molt bona segona part els de Francisco han buscat neutralitzar el gol de Yéremi Pino en la primera rematada a porta visitant, al minut 20, però no ho han aconseguit. És curiós: els dos millors partits del Girona d'aquest any han sigut a la Copa, contra Primeres. A setzens el Cadis, avui el Vila-real. Tant de bo aquesta dinàmica es mantingui a la lliga, amb la norma, darrerament, és patir el que no està escrit.



El Vila-real ha sigut el dominador de la primera part, tot i que aquesta vegada el Girona ha patit molt menys que en la majoria dels últims partits de lliga disputats a Montilivi, com per exemple, dissabte passat amb l'Espanyol. D'entrada han sigut els locals els qui s'han acostat a la porta rival, amb un xut llunyà de Bustos, molt innocent, i una falta lateral servida per Bárcenas que s'ha acabat enverinant després d'un rebuig del defensa visitant Pau, que Trigueros ha salvat des de la ratlla de gol. Els groguets s'han avançat en la primera aproximació, als 19 minuts: xut de Trigueros al pal des de fora l'àrea i Yéremi Pino, el més llest, aprofita el rebuig per marcar el 0-1. A partir d'aquí el Vila-real ha tingut els millors minuts i el Girona amb prou feines ha inquietat Rulli. Un cop de cap de Fer Niño aturat per Muric ha sigut la millor ocasió visitant. Poc a poc, però, els locals han mirat de fer un pas endavant. Ho han aconseguit abans del descans (Bárcenas ha fet lluir Rulli amb un centre-xut per la dreta) i en la darrera jugada de la primera part han desaprofitat una bona ocasió després d'una falta lateral a Sylla. Un minicorner que buscava una jugada d'estratègia (servei de Bárcenas per a xut llunyà de Gumbau) i que de tant mal executada hauria pogut ser una contra letal del Vila-real si l'àrbitre no assenyala el descans.



La segona part ha començat distreta: amb una espectacular xilena de Sylla a centrada de Yan Couto que Rulli ha enviat a corner amb una espectacular estirada; una centrada que no ha trobat rematador per poc, i un gol invalidat per fora de joc clar a Nahuel Bustos. Déu n'hi do, per ser el Girona, a qui li costa un imperi generar perill. Avui ho feia, i contra un equipàs de Primera. Emery ha buscat sacsejar el seu equip donant l'alternativa a Parejo i Paco Alcácer. El Girona no patia, però s'ha salvat del 0-2 després d'un remat de cap molt mal dirigit de Coquelin. El Girona ha seguit insistint. Amb l'entrada de Samu per Bustos l'equip ha tingut encara més profunditat i, per exemple, Franquesa s'ha embolicat amb la pilota dins l'àrea petita després d'una pilota pentinada per Sylla. A 10 minuts del final, una bona centrada de Valery per l'esquerra no ha trobat rematador. Francisco ha volgut anar a per l'eliminatòria i ha jugat l'última carta, donant els darrers minuts a Stuani. No hi ha hagut res a fer. S'ha perdut per la mínima, la Copa passa de llarg i el Vila-real estarà al bombo de quarts.



Girona: Muric, Arnau (Franquesa, min. 71), Santi Bueno, Ramalho, Yan Couto, Gumbau (Stuani, min. 82), Ibra, Valery, Yoel Bárcenas, Sylla i Bustos (Samu Sáiz, min. 71);

Vila-real: Rulli, Peña, Funes Mori, Pau Torres, Estupiñan (Raba, min. 83), Capoue, Trigueros (Parejo, min. 62), Baena (Moi Gómez, min. 83), Coquelin, Yéremi Pino (Pedraza, min. 32) i Fer Niño (Paco Alcácer, min. 62);

Gol: 0-1, min. 19, Yéremi Pino;

Àrbitre: De Burgos Bengoetxea (Basc). VAR: Figueroa Vázquez (Andalús); Va amonestar el local Nahuel Bustos i Franquesa, i els visitants Trigueros, Raba i Baena;