Francisco es retroba amb Emery, el tècnic que el va induir a ser entrenador

Maig de 2007. Almeria torna a ser ciutat de Primera Divisió més de vint anys després de l'últim cop i Francisco Rodríguez, juntament amb el seu company José Ortiz i l'entrenador Unai Emery, acaben de rebre l'escut d'or de la ciutat per part de l'Ajuntament. La festa és grossa. Al cap de pocs dies, però, el tècnic basc agafa per banda Francisco i li comenta que no hi compta per jugar a Primera. «Molt bé. Si tens valor, acomiada'm». Amb aquesta frase i «mirant-lo als ulls», Francisco, màxim golejador de la història del club i un dels homes més estimats de l'afició, va reptar Emery a fer-lo fora del seu Almeria. No se'n va sortir. «Després d'etzibar-me aquella frase, va tenir el valor d'acomiadar-me de manera elegant. Em va deixar entrenar amb l'equip durant la pretemporada i em va demostrar que no tenia prou qualitat per estar al grup. Llavors, vaig decidir anar-me'n cedit al Granada 74», explica Francisco en el llibre Unai Emery, el mestre, de Romain Molina.

Francisco es retrobarà aquest vespre, doncs, amb el tècnic que li va barrar les portes de complir el «somni» de jugar a Primera amb el seu Almeria i el va convidar a continuar la seva carrera al Granada 74 i Alacant primer, i Oriola de Segona B després, on es retiraria. Cap rancúnia li guarda, tanmateix, Francisco a Emery. De fet, admet que arran de conviure amb el basc aquella temporada 2007-08, en què va disputar 13 partits i va fer tres gols, se li va despertar el cuc d'entrenador. «A partir de treballar amb ell va ser quan em vaig interessar en l'univers dels entrenadors. Va influir en la decisió de fer-me entrenador pequè vaig veure-hi coses que m'agradaven i que compartia», relata. Francisco descriu Emery com un entrenador «de mirada netra i transparent» i que «sempre estava segur» de les decisions que prenia. «Es notava que buscava el millor per a l'equip».

Un cop retirat el 2010 a l'Oriola i marcat uns anys enrere pels mètodes d'Emery, Francisco va començar una meteòrica carrera a les banquetes amb el basc, a qui té com un mirall professional, sempre molt present. «És molt elegant en les decisions. Mai fa mal a un jugador. No és la seva manera de ser. Només cerca el bé del grup i li és igual si ets un futbolista important, jove o veterà», afegeix. El d'avui no serà el primer retrobament entre Francisco i Emery. Tots dos ja es van enfrontar quan Francisco dirigia l'Almeria a Primera (2013-14) amb una doble victòria per al d'Irun, que entrenava llavors el Sevilla, per 2-1 i 1-3.