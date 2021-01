«Mirarem de complicar-los les coses»

Francisco Rodríguez va tornar a deixar ben clar que la prioritat continua sent la Lliga i el partit de dissabte a Palma contra el Mallorca. Ara bé, arribats a vuitens de final i sense els problemes de lesions de fa uns mesos, el Girona «competirà» per posar les coses difícils al Vila-real.

«La prioritat és la Lliga. Tot i això, no tindria cap problema de posar dissabte contra el Mallorca el mateix onze que surti a la Copa. Això és important. Jugaran uns o altres i els que no, ho faran a Mallorca, o hi haurà una barreja. L'important és que traurem un molt bon onze. La gent està preparada per posar les coses difícils a un dels millors equips de Primera».

«Està significant molt. Quan vam anar a Segòvia potser no ens anava bé perquè teníem molts lesionats. Ara ens ha anat bé per competir i repartir minuts. Això ha fet que tinguem un nivell alt a l'onze. Els jugadors s'han posat bé i és una oportunitat per demostrar que volen jugar dissabte a Palma».

«Ja es veurà. Ens enfrontem a un rival difícil, que no volíem. El pitjor. Està en una zona privilegiada a la taula i té un cos tècnic i una plantilla de primer nivell. Serà complicat, però la il·lusió no ens la traurà ningú. Mirarem que no estiguin còmodes i allargar el partit per arribar al final vius».

«No és que no hi comptem. El filial va jugar diumenge a la tarda i el partit és dimarts. A més a més, tenim molta gent disponible del primer equip. Hi seran Arnau, Jonathan Morilla i potser Pau Víctor. No seran tants com altres cops però estem molt agraïts i contents per la seva ajuda».

«No cal pensar-hi. El mercat és obert i tenim jugadors molt bons. Estic convençut que ens en tocaran algun. Seran dos o tres dies finals en què els equips de Primera i els de Segona amb diners intentaran coses. Ja sabem la nostra situació. L'alegria més grossa és tenir tothom disponible i els millors fitxatges d'hivern seran que Juanpe i Luna vagin tornant. No és el moment de pensar en això meu. Em centro a arribar el més lluny possible amb l'equip. Tots tenim aquesta meta, també el club. Per tant és secundari el que pugui passar amb la meva situació.