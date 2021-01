Copa, Lliga i samarreta

El Girona FC s'ha quedat a les portes de tornar a tocar el cel de la Copa. Una fita treballada en les tres rondes anteriors, però de la qual ahir n'hi va privar el Vila-real. Potser ja hi havia qui pensava en fer unes semifinals com el Mirandés l'any passat, però això no passarà.

De fet, tot i el canvi de discurs de Francisco en aquests darrers dies, no sembla que al tècnic li hagi de provocar un gran mal de ventre aquesta eliminació, perquè podrà centrar tots els esforços en la Lliga.

Per cert, mirant al campionat de la regularitat i de cara al cap de setmana, més enllà del matx entre el Mallorca i el Girona FC, caldria estar atents al partit que dilluns el Leganés jugarà a casa contra el Lugo. Pep Lluís Martí ha estat destituït després de fer un 3 de 15 i això significarà que els madrilenys estrenaran nou entrenador, que serà qui vindrà la jornada següent a Montilivi. Millor estar preparats.

I una cosa, que res té a veure amb la Copa, ni amb la Lliga. Un amic em preguntava a mitjans d'octubre per què el Girona FC jugava sense patrocinador a la samarreta.

L'equip havia jugat només quatre partits i laresposta era òbvia, acabat l'anterior contracte, encara no hi havia marca nova. La cosa és que ara ja es porta mitja Lliga i la samarreta del Tarlà segueix neta de publicitat.

I això obre una nova i doble pregunta: el preu del patrocini és massa alt i les marques el troben fora de mercat? o directament la samarreta del Girona FC ha deixat de ser atractiva per les cases comercials?

Tant una cosa com l'altra és preocupant. La primera perquè enguany s'ha fet un pressupost que preveia un partida no coberta de vuit milions i que s'havia de treballar durant l'any, entre altres coses amb acords comercials, o també amb la possible venda d'algun actiu de la primera plantilla.

La segona preocupa pel simple fet que el Girona FC, que ha baixat radicalment el pressupost i la massa salarial per la primera plantilla, també baixi en concepte d'interès de mercat.