El gol de Yeremi al minut 19 va anar convertint-se en una muntanya a mesura que passaven els minuts. Entre la fred, que el toc de queda va deixar la zona del Gol Sud sense ningú animant a fora i la qualitat del Vila-real, es feia cada cop més evident que els groguets serien una temporada més el botxí del Girona a la Copa del Rei. Els de Francisco van caure als vuitens de final amb una derrota a Montilivi dos mesos després de l'últim cop.

Fins ahir, al Girona semblava que no l'aturava ningú. El conjunt blanc-i-vermell arrossegava una ratxa en línia ascendent. Ja no només per la victòria en el derbi contra el líder Espanyol o eliminar a un equip de Primera com el Cadis de la Copa, sinó perquè en els últims onze partits oficials només havia conegut una derrota. Va ser al camp del Tenerife en l'últim partit del 2020 i un resum d'un any per oblidar.

Ara bé, a casa, els gironins no perdien des del passat 24 de novembre contra el Màlaga (0-1). En conseqüència, la derrota amb el Vila-real es converteix en la primera del 2021 amb la bona notícia que el Girona tampoc deixa escapar tant. I és que ara podrà centrar-se cent per cent amb la Lliga, la competició que de de veritat li interessa. Ho va dir Francisco després del partit i ho havia repetit abans en nombroses ocasions: el duel més important i per al qual cal centrar-se és el d'aquest dissabte a Mallorca(20.30 h).

Casualitat o no, el Vila-real també va ser el primer rival en fer caure els blanc-i-vermells a Montilivi l'any passat. Aquell cop, però, va eliminar-los sense cap discussió amb un clar 0-3.

No va passar ni de bon tros el mateix ahir. El Girona va tenir ocasions d'empatar el partit per forçar la pròrroga. Des de la pilota que treia Trigueros de sota els pals a la primera part, la centrada de Yoel Bárcenas, la tisora de Sylla o el xut de Valery. Els de Francisco van competir de valent contra tot un Vila-real. Fins i tot els van anul·lar un gol de Nahuel Bustos per fora de joc al minut 62.

Sigui com sigui, ningú negarà l'esperit competitiu del Girona per tenir contra les cordes a l'equip d'Unai Emery durant un bon grapat de minuts a la segona part. El Girona torna a perdre a Montilivi dos mesos després, però sent conscient que va arribar a ser superior i que aquesta no deixa un gust tan amarg perquè en joc només hi havia la Copa.