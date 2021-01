El Girona cau amb el cap ben alt

Complint el que deia la lògica, el Girona va posar ahir punt final a la seva bonica aventura a la Copa. El bitllet per als quarts de final es va escapar, però veure el Girona sotmetent tot un Vila-real, que va acabar amb una línia de cinc defenses traient aigua i demanant l'hora, diu molt del partit que van fer ahir els gironins. Molta més ambició i fam van mostrar els de Francisco davant d'un Vila-real conformista amb el gol de Yeremy Pino a la primera part que va acabar sent decisiu. Perdre mai agrada però, si tocava quedar eliminat de la Copa, el Girona ho va fer dignament i amb el cap ben alt.

L'empresa era complicada. S'ha de reconèixer. En joc, però, hi havia un caramel molt llaminer com és el bitllet per als quarts de final de la Copa i el Girona no hi volia renunciar. Que no s'hi llançaria de caps era evident, perquè la prioritat és només una i és la Lliga, però Francisco no volia llençar-la. L'andalús va presentar un onze farcit de jugadors poc habituals a la competició regular com els laterals Couto i Arnau Martínez, Ramalho a l'eix, Kebé al pivot i Bustos en punta d'atac al costat de Sylla. Tot i això, i l'evident superioritat tècnica dels jugadors del cinquè classificat de Primera, l'equip va competir i no va perdre la cara al partit.

El Vila-real es va fer amo i senyor de la pilota de bon començament. La intenció era clara: trobar un gol que li aplanés el camí i s'estalviés patiments. El Girona, per la seva banda, mirava de treure's com podia la pressió asfixiant dels visitants i buscar sortir ràpid amb velocitat al contracop. El Vila-real tocava i tocava cercant desequilibrar amb alguna acció individual o bé forçar l'errada. Trigarien vint minuts a obrir la llauna, els castellonencs. Abans, però, es van endur un bon ensurt en el refús d'una falta penjada a l'olla pel Girona que es va enverinar i que Trigueros va haver de salvar sobre la mateixa ratlla de gol. Aquesta acció va fer posar la directa als d'Emery, que van prémer l'accelerador una mica més i Yeremy Pino va trobar el gol en aprofitar el refús del pal a un xut de Trigueros. El partit es podia haver posat encara més coll amunt per als de Francisco, que van veure com Muric ho evitava atrapant, ben col·locat, una rematada de cap a plaer de Niño.

El gol havia fet mal al Girona, que veia com el Vila-real encara estava més còmode. Els visitants tenien el que volien però no volien cap ensurt més que els pogués complicar l'eliminatòria. L'aturada de Muric havia evitat la sentència i a la porteria rival, Rulli va salvar l'empat del Girona. Va ser en una centrada-xut de Bárcenas que es va enverinar i l'argentí va haver de desviar a córner com va poder. Al Girona li costava però quan aconseguia arribar amb perill o superioritat a la zona de tres quarts, la decisió mai era la correcta. Bárcenas no tenia el dia i, malgrat alguna acció individual de mèrit, va desaprofitar un parell de jugades d'estratègia que podien haver suposat perill servint-les molt malament. Tampoc Bustos estava fi. L'argentí, angoixat com sempre, va estar a punt de ser expulsat per una trepitjada a Rubén Peña en què el VAR va intervenir, incomprensiblement, per amonestar-lo amb targeta groga abans de la mitja part.

El Girona havia arribat a la mitja part viu. El mínim desavantatge el mantenia amb opcions d'empatar en qualsevol acció aïllada. Per joc, seria difícil. El Vila-real anava a una marxa més i es veia que, per poc que s'hi posessin sentenciarien el partit i l'eliminatòria. La represa va començar amb un parell d'intents de Sylla sense conseqüències a l'àrea de Rulli. Costava molt. Tanmateix, els gironins van tenir uns minuts de rauxa al quart d'hora en què van fregar l'empat unes quantes vegades. Primer Rulli va desviar amb la punta dels dits a córner una tisora de Sylla a la frontal de l'àrea petita en el que podia haver estat un gol antològic. També ho van intentar Arnau, amb una centrada xut, i Bustos, que va veure com l'àrbitre li anul·lava un gol per fora de joc clar.

Gens content estava Emery amb la reacció del Girona. El tècnic basc havia vist com el Girona s'havia fet amb el control del partit i el seu equip se salvava de l'empat uns quants cops. Per aquet motiu, va fer entrar dos jugadors titularíssims que tenia a la banqueta com Dani Parejo i Paco Alcácer. La jugada semblava sortir-li bé al Vila-real, que va estar a punt de trobar el segon gol i la sentència amb un cop de cap de Coquelin a una centrada de Baena (m.68). La pilota va sortir llepant el pal de Muric. El partit continuava obert i el Girona no havia abaixat els braços. Tot al contrari. Els de Francisco empetitien el Vila-real. De fet, els papers semblaven haver canviat i era el Girona qui tenia la pilota i el control del partit. Això sí, sense generar perill i amb el risc que, en algun contracop, la qualitat dels visitants signés la sentència. Una internada de Valery fins a la línia de fons que no va trobar rematador va fer veure a Francisco que tenia deu minuts per intentar-ho. Stuani va ser la darrera carta dels gironins, que van acabar amb el 7 i Sylla i Bueno de davanters. Un possible penal al central va ser la darrera acció d'un partit que deixa unes magnífiques sensacions al Girona per centrar-se en la Lliga.