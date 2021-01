El Girona rebutja una oferta del Mallorca d'un milió per Sylla

El que havia de ser un mercat d'hivern tranquil i sense moviments, es pot acabar embolicant i fort aquesta setmana. Una oferta marejant del Mallorca a Mamadou Sylla n'és el motiu. El conjunt balear li ofereix gairebé quatre vegades més del que cobra al Girona i unes perspectives de minuts i futur que, ara mateix no té a Montilivi. Sylla ha estat temptat de valent per un Mallorca que vol tant sí com no el jugador, petició expressa de l'entrenador Luis García Plaza. Ara bé, amb contracte fins el 2022 i una clàusula de 10 milions d'euros, el Girona té la paella pel mànec i, de moment, no té intenció de cedir.

El Mallorca va presentar la setmana passada una oferta que arribava, amb variables, al milió d'euros, però el Girona la va refusar. A més a més, els balears haurien mirat de fer entrar a l'operació algun jugador, però el club de Montilivi no té previst deixar-lo anar a no ser que arribés una oferta que rondés els 2'5 milions. Francisco hi compta i no vol perdre'l malgrat que amb el retorn d'Stuani, el vallesà ha perdut protagonisme. Per la seva banda, Sylla entén que l'oportunitat que li ha arribat és un tren que difícilment pot tornar a passar.

El davanter va arribar l'octubre passat a Montilivi com a agent lliure, un cop va rescindir amb el Gant belga. Sylla va signar pel Girona amb unes condicions econòmiques baixes però amb l'esperança d'una millora de contracte si el rendiment era bo. El club, tanmateix, difícilment podria assumir cap revisió de contracte a l'alça. El jugador va ser titular ahir i va disputar els noranta minuts a un bon nivell contra el Vila-real. Fins i tot va gauir del a millor ocasió del Girona per marcar. Al final del partit, Francisco va assegurar «no tenir constància» que Sylla tingui la intenció d'anar-se'n del Girona. «Si passés alguna cosa, el primer que ho hauria de saber seria jo», deia Francisco que recomanava al jugador format al Granollers «tenir el cap» al Girona. «Sap el que ens juguem i la il·lusió que tenim que continuï creixent aquí amb nosaltres», afegia. El mercat d'hivern es tanca dillunsa la mitjanit i el tècnic andalús no creu que es produeixi cap moviment a la plantilla del Girona; ni d'entrada ni tampoc, sobretot, de sortida.