El Girona participarà en una prova pilot per tornar a omplir de públic Montilivi

El Girona FC participarà en una prova pilot, única a l'Estat, que amb el nom d'"Obrir Girona" té per objectiu que es puguin celebrar esdeveniments públics amb la seguretat que tots els organitzadors i participants estaran lliures de la Covid-19 i no s'exposaran a cap risc d'infecció. La iniciativa la promou el Centre Blockchain de Catalunya, que està format per l'Ajuntament, la Universitat de Girona, les Cambres de Comerç de Barcelona i Girona i la Generalitat de Catalunya.

Des de fa mesos el Girona FC treballa amb l'objectiu de tornar a veure públic a les graderies de Montilivi en un escenari segur. Per aquest motiu el Club s'ha afegit a aquesta iniciativa i l'ha traslladat a LaLiga perquè, treballant de manera consensuada, es pugui portar a la pràctica aquesta prova pilot en un partit a l'estadi. El Girona i LaLiga presentaran la proposta al Consejo Superior de Deportes.

En què consisteix "Obrir Girona"

El projecte "Obrir Girona", que es desenvoluparà entre la darrera setmana de febrer i el mes de març, compta amb el suport del Col·legi de Farmacèutics, que s'ocuparà de validar i introduir en una innovadora aplicació de mòbil els certificats de les proves serològiques i les vacunacions (que tindran una duració de 6 mesos) o de fer les proves d'antígens a les pròpies farmàcies (amb validesa de 48 hores). Durant la prova pilot es portaran a terme un sèrie d'esdeveniments culturals, esportius, socials i comercials de primera magnitud, amb aforaments importants, però perfectament controlats sanitàriament. Per accedir a aquests esdeveniments, només caldrà mostrar la credencial digital personal. Els resultats del projecte "Obrir Girona" serviran de guia per obrir aquesta fórmula a la resta del país en els propers mesos.

L'AOKpass, la base del projecte, és al mateix temps una plataforma i una aplicació mòbil que utilitza la tecnologia blockchain. Permet als usuaris verificar de forma segura el seu estat de salut de cara a tercers, tot preservant la privadesa de les seves dades, que estan encriptades i no surten mai del propi dispositiu. Els certificats de salut o els resultats de les proves no es guarden en cap base de dades externa ni en cap sistema centralitzat.

Aquest passi digital ha estat promogut per la International Chamber of Commerce (ICC), l'organització empresarial més gran del món (45 milions d'empreses i més de 1.200 milions d'empleats), que té una posició única per impulsar l'adopció d'AOKpass com a estàndard internacional. Les cambres catalanes són membres d'aquesta entitat i s'ocuparan de la seva implantació a Catalunya.

L'objectiu de l'innovador i pioner projecte "Obrir Girona" és convertir la ciutat en una Sandbox (marc de proves) durant diverses setmanes, implicant a sectors socials i econòmics de tota mena. Els esdeveniments previstos a la prova pilot (que inclouen actes empresarials, representacions teatrals, fires comercials, esdeveniments esportius, etcètera) s'explicaran amb detall durant la presentació de la iniciativa, al Centre Cultural La Mercè (divendres, 29 de gener, 10.30h).

Aquest projecte fa realitat el lema de la tecnologia Blockchain (Blockchain for Hope, Blockchain for Happiness, Blockchain for Good) de portar esperança i felicitat a la població mitjançant les noves tecnologies. És la primera iniciativa del Centre Blockchain de Catalunya, amb seu a Girona.