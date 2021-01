Francisco: «En Sylla ha de tornar a ser el dels dos primers mesos»

A poc més de 24 hores de visitar el camp del Mallorca, "un dels millors equips" de tota la Segona Divisió A, el tècnic del Girona, Francisco Rodríguez, ha valorat no només aquest partit sinó que també ha parlat de la situació que viu el davanter Mamadou Sylla, temptat precisament pel conjunt balear en aquest mercat d'hivern. D'ell, ha reconegut que l'atacant ha viscut una "situació que no és bona per a ell" amb un munt de rumors, però ha dit estar "tranquil". Parlant amb el propi futbolista li ha reclamat "tornar a ser el Mamadou dels dos primers mesos" de la competició perquè actualment "no està al seu màxim nivell" perquè és "una persona" i com a tal, tot el que s'ha dit d'ell l'ha afectat.



Ànims al vestidor

"M'hauria agradat passar ronda a la Copa del Rei, però vam fer el que havíem de fer, competint contra un dels millors equips de la Primera Divisió. Ara no ens volem relaxar, sinó tot el contrari perquè el vestidor està en un bon moment i tothom vol donar la seva millor versió perquè l'equip sigui encara millor. Qui vulgui jugar ja sap què ha de fer".



Juanpe Ramírez

"No m'agradaria equivocar-me, però està tenint les millors sensacions des que es va lesionar i avui ha completat gairebé tot l'entrenament a un bon nivell. Esperem que aviat estigui per competir. Sense aixecar massa la veu, és clar, perquè fa temps que no juga. Tant de bo la setmana que ve ja estigui amb nosaltres".



Competitivitat a la plantilla

"La Copa ens ha servit per això precisament, per accentuar la competitivitat. L'equip ha millorat en el seu rendiment individual i això serveix perquè sumi el col·lectiu. A partir d'ara podrem treballar més coses i ser millor equip en totes les facetes del joc. Sense relaxar-nos, això és clar, és el moment de donar el millor de tots per competir al màxim nivell".



Com es guanya el Mallorca?

"Ens tornem a enfrontar a un líder, empatat a punts en aquest cas amb l'Espanyol. Un Mallorca que ve de guanyar 1-3 al camp del Rayo en només un quart d'hora perquè té armes per fer-ho, amb gent de primer nivell i que ens va guanyar al nostre estadi. El seu objectiu número u és estar l'any vinent a la Primera Divisió. Aquests dies hem treballat i ens hem preparat per aquest partit. Hem de ser valents, molt ordenats amb la pilota. Intentarem portar el partit al nostre terreny materialitzant les ocasions que tinguem".



El Mallorca, pitjor a casa

"Fora està intractable des del principi, amb un rendiment espectacular. El dia del Fuenlabrada va perdre a casa perquè va patir expulsions i amb el Las Palmas el matx va ser molt igualat. Sigui al seu camp o com a visitant, és un dels millors equips de la categoria. Sap a què juga, està molt ben treballat pel seu cos tècnic. Segur que ens exigirà molt i en els moments que ens toqui patir, ho farem. I quan ens toqui tenir la pilota, també sabrem què hem de fer".



La iniciativa pel rival

"L'últim dia, fora de casa vam tenir moltes ocasions per sumar algun punt més. Però el perfil dels jugadors que tenim ens fa pensar en situacions així. Però també en fases del partit, fins i tot l'altre dia contra l'Espanyol ens va passar, tenim criteri a l'hora de jugar i portem el nostre joc en zona d'atac. Això és important. Ara, siguem realistes. Quan tenim espais els sabem aprofitar molt bé, encara que també aquests s'han de generar".



Samu Sáiz més endarrerit

"Posar-lo aquí entra dins de les possibilitats, tot i el que hem de fer amb en Samu, o en Mamadou o en Cristhian, qui sigui, és que puguin donar-nos el màxim nivell. Son tots molt bons. Ara d'en Samu estem veient la seva versió més dinàmica, que filtra per dins. Així podem aprofitar per fora la gent més ràpida, donant protagonisme als laterals.



El futur de Sylla

"Estic molt tranquil amb ell. Al final és cert que han anat sortint molts rumors i que hi ha hagut interès d'alguns equips. En Mamadou ha viscut una situació que no és bona per a ningú. Per part del seu entorn i per la premsa, que entenc que feu la vostra feina. M'he reunit amb ell i li he dit que si alguna cosa ha de fer és tornar a ser el Mamadou dels dos primers mesos de Lliga. Està molt difícil jugar al Girona i ell ho sap. Els tres últims entrenaments han sigut fantàstics, espero que continuï així. Ell vull aquí fins al final de la temporada. També he de dir que és un elogi que es fixin en jugadors nostres"



Jugarà a Palma?

"Tinc molt clar el que faré i ell també ho sap. Mamadou, com he dit, no ha estat en el seu màxim nivell. N'és del tot conscient. És una persona i a tots ens pot afectar una situació com aquesta. Crec que ha entès el missatge. Sap el que ha de fer i està predisposat. Demà és un dia important per a tots. Hi ha un contracte i entenc que s'ha de complir. El que més em preocupa és que demà rendeixi".



Dèficit a pilota aturada

"No fallem una mica, sinó que fallem bastant. I no perquè no s'estigui treballant, sinó perquè ens està costant moltíssim. Intentarem de cara a la segona volta millorar-ho perquè aquesta categoria així ho demana. Tant de bo demà sigui el dia en el que comencem a iniciar una ratxa de gols a favor d'estratègia perquè a la Segona Divisió aquests marquen la diferència. Ho treballarem encara més si és necessari".