Francisco: «Ens anem fotuts de Mallorca»

L'entrenador del Girona ha sortit a roda de premsa després de la derrota contra el Mallorca destacant que "ens anem fotuts de Mallorca. Volíem guanyar el partit. El gol al darrer minut ens toca molt la moral". Un partit on el Girona ha dominat a la segona meitat però que a Francisco no li serveix: "Marxar amb bones sensacions no és el que vull. Sí, estic content per haver guanyat l'Espanyol i haver competit contra el Mallorca però el que vull, jugui contra el primer o el cuer, és endur-me els tres punts sempre" ha destacat.