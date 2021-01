Sylla surt a l'onze titular per enfrontar-se al Mallorca

El Girona juga aquest vespre al camp del Mallorca i ho fa amb ben poques novetats respecte l'equip que ara fa una setmana va guanyar l'Espanyol a Montilivi per la mínima. El tècnic Francisco Rodríguez ha introduït només un canvi a l'onze. Es tracta de l'entrada de Mamadou Sylla, qui precisament aquests últims dies havia sonat com a possible reforç del conjunt balear però que finalment no es mourà del a plantilla.

El davanter entra així en detriment d'Enric Franquesa, que es queda a la banqueta. El seu lloc a la banda esquerra de la defensa l'ocuparà Aday Benítez. Està encara per veure quin és el dibuix escollit, si un 4-4-2 o un 4-3-3. Gerard Gumbau, que es va perdre el derbi de fa set dies, tampoc surt d'inici i els migcampistes escollits per Francisco són Monchu i Sebas Cristóforo, que s'ha guanyat un lloc després de la seva bona actuació.

D'aquesta manera, d'entrada a Palma juga Juan Carlos a la porteria amb Bernardo i Bueno fent parella de centrals. Els laterals seran per Calavera i Aday, a la dreta i esquerra, respectivament. Monchu i Cristóforo actuaran al mig del camp, com també Samu Sáiz, encara que està per veure si ho farà com a tercer migcampista o més enganxat a la banda. També sortirà d'inici Pablo Moreno, mentre que l'atac el completaran Mamadou Sylla i Cristhian Stuani.

A la banqueta esperaran la seva oportunitat el porter Muric, així com també Franquesa, Ramalho, Nahuel Bustos, Couto, Bárcenas, Gumbau i Ibrahima Kébé.

Qui no jugarà serà Valery Fernández, que pateix unes molèsties musculars a la seva cama dreta i finalment ha caigut de la convocatòria.

De la seva banda, el Mallorca jugarà amb Reina, Sastre, Raillo, Valjent, Brian Oliván, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez, Amath i Abdón Prats.