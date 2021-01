Francisco aposta per un trident inèdit

Francisco va apostar ahir davant el Mallorcaper un trident inèdit en el seu onze titular. Per primer cop aquesta temporada el tècnic andalús va alinear de sortida Mamadou Sylla, Christian Stuani i Pablo Moreno, que van estar junts sobre la gespa de Son Moix durant 66 minuts, fins que Moreno va ser substituït per Yoel Bárcenas.

Trobar altres partits on el vallesà, l'uruguaià i el granadí hagin coincidit sobre el terreny de joc és complicat, principalment perquè Stuani s'ha perdut un total de 13 partits per lesió i un per sanció -el del primer partit de la temporada al camp de l'Sporting. Tot i així, trobem dos moments en la Lliga en els quals els tres davanters havien estat anteriorment junts en el camp. Van haver de passar 17 jornades per veure als tres jugadors junts. Va ser el 6 de desembre davant l'Albacete, en un partit on es va imposar el Girona (0-2). En aquella ocasió Sylla va ser l'únic dels tres en jugar com a titular i va completar els 90 minuts. Stuani va entrar en el lloc de Nahuel Bustos al minut 62 i tres minuts més tard els de Francisco van marcar el 0-1, que es va fer Kecojevic en pròpia porteria. Moreno va sortir al minut 77 per Samu Sáiz i, pràcticament en la primera pilota que tocava, va marcar el definitiu 0-2, anotant el seu primer gol amb la samarreta blanc-i-vermella.

El segon cop que els tres davanters van coincidir, va ser en l'últim partit de l'any, a Tenerife. Sylla i Stuani van ser titulars en la punta d'atac i Moreno va entrar al minut 78 substituïnt Yoel Bárcenas per intentar treure un resultat positiu. I és que els canaris, per mitjà de Bruno Wilson i Fran Sol, havien marxat al descans amb 2-0 en el marcador, i els gironins no van saber reaccionar.

La titularitat ahir d'aquests tres davanters, però, no va fer canviar els problemes que té el Girona per trobar el camí del gol. Els de Francisco han marcat 17 gols en 23 partits i són els tercers pitjors golejadors del campionat. D'aquestes 17 dianes, 9 han estat del trident que ahir va sortir a l'onze -5 Sylla, 2 Moreno i 2 Stuani.

Tot i així, aquest nou trident deixa en evidència un Nahuel Bustos que ahir va tenir amb prou feines tres minuts al tram final. Ahir, l'argentí va jugar els últims instants, substituïnt Samu Saiz al 87, i la seva presència va ser testimonial. Tot això demostra que Francisco té més confiança amb Moreno, qui ha anat de menys a més des que va arribar a Girona, que no amb Bustos, qui s'ha convertit en el quart davanter. De totes maneres, això podria canviar en les pròximes hores si Mamadou Sylla decideix, finalment, canviar d'aires i marxar en l'últim dia del mercat de fitxatges. El rival d'ahir, el Mallorca, ja va fer una oferta d'un milió d'euros la setmana passada pel davanter vallesà que des de Montilivi van rebutjar per considerar-la insuficient. Luis García va demanar expressament el fitxatge de Sylla i se li van garantir minuts i cobrar quatre vegades més. De moment, Sylla continua sent blanc-i-vermell.